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Leonid Latsepov loobub Birminghami EM-ist

Kergejõustik
Leonid Latsepov
Leonid Latsepov Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Kergejõustik

Eesti üks paremaid maratoonareid Leonid Latsepov andis teada, et ei osale augustis toimuvatel Euroopa meistrivõistlustel.

"Viimased 1,5 kuud olen küll taas jooksutrenne teinud, kuid ristluu- ja kubemepiirkonna valu ei võimalda mul vajalikul tasemel treenida. Lühikesed lõigud ja kuni 12 km krossid tulevad välja valuvabalt, kuid üle tunni aja pingutust jalg ei kannata," kirjutas ta sotsiaalmeedias.

"Kuigi luu on suure tõenäosusega kinni kasvanud, annab luuturse endiselt valureaktsiooni ning täielik taastumine võtab veel aega. Tiitlivõistlustele minnakse siis, kui ollakse valmis andma endast maksimumi. Praeguses seisus ei ole ma selleks kahjuks võimeline. Mõne rahvajooksu või staadionivõistluse teen sel suvel kaasa, kuid suures mängus ei osale."

Latsepovi sõnul pole loobumine lihtne. "Arvestades, kui hästi meil eelmisel kevadel Belgias läks, oli seda otsust väga raske teha. Euroopa meistrivõistlused olid selle aasta tähtsaim eesmärk ning seetõttu valmistab loobumine suurt pettumust."

"Soovin palju edu oma tiimikaaslastele, Tiidrek Nurme ja Karel Hussar! Jooksete Birminghamis nii enda, Eesti, kui ka minu eest," ergutas ta tiimikaaslasi.

Viimati jooksis Latsepov tipptasemel Tokyo olümpial, kui sai 64. koha ajaga 2:29.59. Tema isiklik rekord on tunamullu Viinis joostud 2:13.38, mis annab Eesti kõigi aegade edetabelis Pavel Loskutovi, Tiidrek Nurme ja Roman Fosti järel neljanda koha.

Kergejõustiku EM peetakse Birminghamis 10.-16. augustil.

Toimetaja: Siim Boikov

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