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Kahe silla jooks toob Pärnusse Eesti pikamaajooksu tipud

Kergejõustik
Kahe silla jooks Pärnus
Kahe silla jooks Pärnus Autor/allikas: Elise Saarna
Kergejõustik

Sel nädalavahetusel toimub suvepealinna suurim liikumispidu, Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks, mis toob Pärnusse mitme tuhande osaleja seas Eesti pikamaajooksu tipud.

Programm saab alguse laupäeval kell 16 Vaasa pargis Anu Piiroja tasuta ühistreeninguga. Pool tundi hiljem antakse start erivajadustega liikumisharrastajatele, kes panevad end proovile Eestis ainulaadsel ratastoolisõidul.

Pere noorimad saavad rajale alates kell 17.30 toimuvatel tasuta lastejooksudel, mis on mõeldud kuni 11-aastastele. Kõiki osalejaid ootab finišis jook Spläshilt, maius Farmilt ja uhke diplom. Kahe vanema vanusegrupi (8-9- ja 10-11-aastased) esimesed kolm poissi ja tüdrukut kutsutakse poodiumile.

Õhtul kell 21 võtab stardiga päeva kokku meeleolukas, valgus- ja heliefektide saatel toimuv 3 km Pärnu õhtujooks. Kui eelmisel aastal jäi 300 osalejast veel puudu, siis tänavu oodatakse starti juba üle 400 huvilise. Pühapäeval on kavas klassikaline 10 km distants ühes Eesti meistrivõistlustega

Traditsiooniline kahe silla jooks toimub pühapäeval kell 12. Start ja finiš on Akadeemia tänaval Vaasa pargis, rada kulgeb Pärnu jõe kallastel ning on ametlikult mõõdistatud, vastates rahvusvahelistele nõuetele.

Taas on kavas Eesti meistrivõistlused 10 kilomeetri maanteejooksus, tuues Pärnusse Maarjamaa tipudki: jala paneb joonele enam kui 50 Eesti kergejõustikuliidus litsentseeritud mees- ja naisjooksjat. Eelmise aasta meeste esikolmikust on stardis taas võidumees Morten Siht ja Karel Hussar ning naiste esikolmikust asuvad mullust võitu kaitsma Liis-Grete Hussar ja kolmandana finišeerinud Helen Bell.

Koostöös Pärnumaa spordiliiduga viiakse ka sel korral läbi maakonna meistrivõistlused maanteejooksus.

"Näha on, et inimeste huvi on taaskord suurenemas ja ka noorem põlvkond liikujaid on tulnud rajale. Kui eelmisel aastal sai õhtujooksul tulemuse kirja alla 300 osaleja, siis nüüd tuleb üle 400, ja see on väga korralik tulemus. Niisamuti loodame 10–15% võrreldes eelmise aastaga näha stardis rohkem kahe silla jooksu 10 km distantsile minejaid," rääkis peakorraldaja Vahur Mäe.

Tema sõnul on praeguse seisuga juba kirjas umbes 1400 inimest, aga registreerimine veel kestab.  "Kahe silla jooksu juured on sügaval Pärnumaa liikumisharrastuses ja tegemist on ühega klassikutest Eesti jooksumaastikul," märkis Mäe, kelle sõnul aitab jooksupidu püsti enam kui 200 vabatahtlikku abilist.

Kõik õhtujooksu ja Kahe Silla jooksu lõpetajad saavad finišis unikaalse medali: sel aastal on kahe silla jooksu autasu inspireeritud taas sildadest ning õhtujooksu läbijaid ootab videvikust, kuust ja tähtedest inspireeritud medal.

Kahe silla jooks on Rimi Eesti linnajooksude sarja seitsmes ja Pärnu Kahe Silla kolmikürituse teine etapp.

Eelregistreerimine kõikidele distantsidele kodulehel kestab 3. septembrini. Nädalavahetusel saab mõnevõrra kõrgema osalustasu eest registreerida kohapeal Vaasa pargis. Stardimaterjale on võimalik välja võtta juba reedel Pärnu Keskuse Selveri ees avatavast võistluskeskusest, mis on lahti kell 12-18.

Toimetaja: Anders Nõmm

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