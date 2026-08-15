Ülemiste ööjooksu kiireimad olid Latsepov ja Bell

Kahepäevasele liikumisfestivalile on registreerunud enam kui 7500 osalejat 55 riigist, millega on tegemist läbi aegade suurima Ülemiste Ööjooksuga.

Tänavuse Ülemiste Ööjooksu üheks suuremaks uuenduseks oli 10 km uus üheringiline rada, mis viis osalejad Ülemistelt Tallinna kesklinna ja tagasi.

10 km pikkusel distantsil oli meestest kiireim Leonid Latsepov (00:30.04), kellele järgnesid Oliver Annus (00:31.52) ja Kaur Siimaste (00:32.46).

Naiste arvestuses lõpetas esimesena Helen Bell ajaga 00:35.10, tema järel Kaisa Kukk (00:36.36) ja Minna Kelk (00:36.40).

5 km jooksus moodustasid meeste esikolmiku Martin Vilismäe (00:16.36), Rainer Treilmann (00:17.10) ja Sander Nõmm (00:17.38).

Naistest finišeeris esimesena Pille Hinn (00:18.47), teisena Agneta Uusküla (00:19.13) ja kolmandana Kristina Dzjuba (00:19.35).

Ööjooksu viiekilomeetristel distantsidel osales ligi 2600 inimest, keda saatis lisaks jooksurõõmule ka heategevuslik väljakutse: joosta kiiremini kui Ülemiste keskuse juht Guido Pärnits.

Igaühe eest, kes jõudis viiekilomeetrisel distantsil Pärnitsast varem finišisse, lisas Ülemiste keskus Eesti Kergejõustikuliidu (EKJL) kaudu 5 eurot Karel Tilga toetuseks. Tilga heaks koguti 6810 eurot.

Tilgale suunati summa seetõttu, et ta saavutas samal nädalal Birminghami Euroopa meistrivõistlustel kümnevõistluses viienda koha ja tegi eestlaste seas parima tulemuse. Pärnitsast kiiremini jooksis kokku 1362 inimest ning Pärnits ise läbis distantsi ajaga 00:37.08.

"Eile õhtul Ülemiste Ööjooksul esitatud väljakutse oli üks neist, kus lootsin võimalikult paljudele alla jääda. Õnneks ei vedanud jooksjad mind alt ning Eesti kümnevõistluse toetuseks koguti märkimisväärne summa," rääkis Ülemiste keskuse juht Guido Pärnits.

"Eesti sportlased on pakkunud rahvale palju vägevaid emotsioone ning väärivad selle eest suuremat tunnustust ja tuge. Meie väljakutse on hea näide, kuidas erasektor saab Eesti sporti toetada ning teha seda rõõmsas võtmes."

Karel Tilga kommenteeris tulemust rõõmuga.

"Väga hea tunne on teada, et samal ajal, kui meie Birminghamis võistlesime, jooksid tuhanded inimesed Eestis kümnevõistlejate toetuseks. Selline algatus ühendab tippspordi ja liikumisharrastuse väga vahetul viisil ning annab tunda, et kümnevõistlus läheb inimestele päriselt korda."

Ta lisas, et Eesti kümnevõistluse hüvanguks suunab ta 20 protsenti saadud toetussummast Eesti noorte mitmevõistluse heaks.

Laupäeva õhtul kulmineerub jooksupidu poolmaratoniga. Lisaks on kavas 10,54 km ja 5,27 km jooksud.