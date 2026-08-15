X!

Ülemiste ööjooksu kiireimad olid Latsepov ja Bell

Kergejõustik
{{1786772400000 | amCalendar}}
Ülemiste ööjooks
Ülemiste ööjooks Autor/allikas: Grete Veedla
Kergejõustik

Reede hilisõhtul anti Ülemiste keskuse eest start seitsmendat korda toimuva Ülemiste Ööjooksu esimese õhtu põhidistantsidele. Kümne kilomeetri distantsil võidutsesid Leonid Latsepov ja Helen Bell.

Kahepäevasele liikumisfestivalile on registreerunud enam kui 7500 osalejat 55 riigist, millega on tegemist läbi aegade suurima Ülemiste Ööjooksuga.

Tänavuse Ülemiste Ööjooksu üheks suuremaks uuenduseks oli 10 km uus üheringiline rada, mis viis osalejad Ülemistelt Tallinna kesklinna ja tagasi.

10 km pikkusel distantsil oli meestest kiireim Leonid Latsepov (00:30.04), kellele järgnesid Oliver Annus (00:31.52) ja Kaur Siimaste (00:32.46).

Naiste arvestuses lõpetas esimesena Helen Bell ajaga 00:35.10, tema järel Kaisa Kukk (00:36.36) ja Minna Kelk (00:36.40).

5 km jooksus moodustasid meeste esikolmiku Martin Vilismäe (00:16.36), Rainer Treilmann (00:17.10) ja Sander Nõmm (00:17.38).

Naistest finišeeris esimesena Pille Hinn (00:18.47), teisena Agneta Uusküla (00:19.13) ja kolmandana Kristina Dzjuba (00:19.35).

Ööjooksu viiekilomeetristel distantsidel osales ligi 2600 inimest, keda saatis lisaks jooksurõõmule ka heategevuslik väljakutse: joosta kiiremini kui Ülemiste keskuse juht Guido Pärnits. 

 Igaühe eest, kes jõudis viiekilomeetrisel distantsil Pärnitsast varem finišisse, lisas Ülemiste keskus Eesti Kergejõustikuliidu (EKJL) kaudu 5 eurot Karel Tilga toetuseks. Tilga heaks koguti 6810 eurot. 

Tilgale suunati summa seetõttu, et ta saavutas samal nädalal Birminghami Euroopa meistrivõistlustel kümnevõistluses viienda koha ja tegi eestlaste seas parima tulemuse. Pärnitsast kiiremini jooksis kokku 1362 inimest ning Pärnits ise läbis distantsi ajaga 00:37.08.

 "Eile õhtul Ülemiste Ööjooksul esitatud väljakutse oli üks neist, kus lootsin võimalikult paljudele alla jääda. Õnneks ei vedanud jooksjad mind alt ning Eesti kümnevõistluse toetuseks koguti märkimisväärne summa," rääkis Ülemiste keskuse juht Guido Pärnits. 

"Eesti sportlased on pakkunud rahvale palju vägevaid emotsioone ning väärivad selle eest suuremat tunnustust ja tuge. Meie väljakutse on hea näide, kuidas erasektor saab Eesti sporti toetada ning teha seda rõõmsas võtmes."

 Karel Tilga kommenteeris tulemust rõõmuga. 

"Väga hea tunne on teada, et samal ajal, kui meie Birminghamis võistlesime, jooksid tuhanded inimesed Eestis kümnevõistlejate toetuseks. Selline algatus ühendab tippspordi ja liikumisharrastuse väga vahetul viisil ning annab tunda, et kümnevõistlus läheb inimestele päriselt korda."

Ta lisas, et Eesti kümnevõistluse hüvanguks suunab ta 20 protsenti saadud toetussummast Eesti noorte mitmevõistluse heaks. 

Laupäeva õhtul kulmineerub jooksupidu poolmaratoniga. Lisaks on kavas 10,54 km ja 5,27 km jooksud. 

Toimetaja: Lisette Holst

Samal teemal

Kergejõustiku uudised

10:15

Ülemiste ööjooksu kiireimad olid Latsepov ja Bell Uuendatud

09:15

TÄNA OTSE | Liisa-Maria Lusti jahib finaalikohta kaugushüppes

09:15

Hodgkinson pärast pingelist finaali: uskusin siiralt, et võidan

00:42

Warholm teda intervjueerinud Mägilt: kas töötad nüüd televisioonis?

14.08

Werro alistas oodatud duellis Hodgkinsoni, Warholm näitas taset Uuendatud

14.08

Nurme seitsmendast EM-ist: absurdne, ime ja kohati ebanormaalne

14.08

Hussarid: treenime iga päev koos nii palju kui võimalik

14.08

Kompusel jäi lõppvõistlusest napilt puudu: see ei ole kuskilt otsast aktsepteeritav Uuendatud

14.08

Gedly Tugi jäi EM-il teisena lõppvõistluselt välja Uuendatud

14.08

Hunt sihib ajaloolist nelikvõitu: ma tahan olla ikooniline

14.08

Maailmarekordimees Kerr jättis EM-i vahele, Ingebrigtsen kritiseerib otsust

14.08

Mülla jäi EM-il jagama seitsmendat kohta, kuldmedal rändas Šveitsi Uuendatud

14.08

Tilga ebaõnnestunud odaviskest: tahtmist oli 75, tehnikat 55 meetri jagu

13.08

Ceh võitis kettaheitekulla EM-rekordiga

13.08

Põnev jooks tõi kümnevõistluse EM-kulla Neugebauerile, Tilga viies

13.08

Sai pälvis 200 meetris 23. koha: kahjuks ei suutnud vormi ära realiseerida

13.08

Šveitsi jooksutäht tagas kukkumisest hoolimata pääsme finaali

13.08

Vigastusega maadelnud Kompus: seis on hea ja saan enesekindlalt võistelda

13.08

Apri enne EM-debüüti: muidugi tahaks uue isikliku hüpata

13.08

Bruus: ma olen väga õnnelik, silma kisub kohe märjaks

sport.err.ee uudised

11:00

Üle 200 vanasõiduki osaleb laupäeval juubelisõidul ja -rallil

10:35

Flora lõpetas Konstantin Vassiljeviga koostöö

10:15

Ülemiste ööjooksu kiireimad olid Latsepov ja Bell Uuendatud

09:50

Narva Trans lõpetas Gruusia keskkaitsjaga koostöö

09:15

TÄNA OTSE | Liisa-Maria Lusti jahib finaalikohta kaugushüppes

09:15

Hodgkinson pärast pingelist finaali: uskusin siiralt, et võidan

08:10

Esimest korda algkoosseisu kuulunud Mets aitas Bochumi võidule

00:42

Warholm teda intervjueerinud Mägilt: kas töötad nüüd televisioonis?

00:03

Eesti koondise äärekaitsja lõi Šotimaal teist mängu järjest värava

14.08

Werro alistas oodatud duellis Hodgkinsoni, Warholm näitas taset Uuendatud

14.08

Lajal jäi Masters-turniiril maailma 51. reketile kindlalt alla

14.08

Nurme seitsmendast EM-ist: absurdne, ime ja kohati ebanormaalne

14.08

Eestlanna lõpetas orienteerumise veteranide MM-i kolme kuldmedaliga

14.08

Hussarid: treenime iga päev koos nii palju kui võimalik

14.08

ETV spordisaade, 14. august

14.08

Kapteni värav tõstis Tammeka Männikul viiendaks Uuendatud

14.08

Zirk jäi EM-finaalist välja: see ei ole see, mille pärast siia tulin Uuendatud

14.08

Walesi rattaspordi tulevikulootus hukkus Portugali velotuuril

14.08

Euromängus õlga vigastanud Flora põhimehe hooaeg on ilmselt lõppenud

14.08

Donetski Šahtar tahab Meistrite liiga kodumänge võõrustada Londonis

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo