Van Aert sai Vueltal viimaks oodatud etapivõidu

Belgia rattatäht Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) teenis tänavusel Hispaania velotuuril oma esimese etapivõidu, kui oli parim reedesel ratturid Almunecarist Lojasse viinud 193-kilomeetrisel etapil.

31-aastane van Aert oli sel Vueltal eelnevalt viis korda lõpetanud esikümnes ja korduvalt kuulunud jooksikute gruppi, kuid sai reedel 3200 tõusumeetriga ning ühe esimese ja kahe teise kategooriaga sõidul lõpuks ihaldatud etapivõidu.

30 km pärast pika etapi starti läks eest 40 mehest koosnenud jooksikute grupp, kuhu kuulus ka van Aert. Viimaseks 20 kilomeetriks oli sealt alles jäänud üheksa ratturit ning 3,6 km enne finišit läksid van Aert ja Valentin Paret-Peintre (Soudal-QuickStep) kahekesi oma teed. Lõpusprindis mägedele spetsialiseerunud prantslasel erilisi võimalusi polnud ja van Aert teenis oma karjääri neljanda Vuelta etapivõidu.

Vueltale tõi kolmanda koha britt Matthew Brennan, kes ületas finišijoone 24 sekundit pärast tiimikaaslast. Sel velotuuril silma paistnud noor belglane Jarno Widar (Lotto Intermarche) oli neljas. Kokkuvõttes jätkab liidrina Enric Mas (Movistar), kelle edu Primož Roglici (Red Bull - BORA - hansgrohe) ees on 1.45.