X!

Van Aert sai Vueltal viimaks oodatud etapivõidu

Jalgrattasport
Wout van Aert
Wout van Aert Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Sirotti
Jalgrattasport

Belgia rattatäht Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) teenis tänavusel Hispaania velotuuril oma esimese etapivõidu, kui oli parim reedesel ratturid Almunecarist Lojasse viinud 193-kilomeetrisel etapil.

31-aastane van Aert oli sel Vueltal eelnevalt viis korda lõpetanud esikümnes ja korduvalt kuulunud jooksikute gruppi, kuid sai reedel 3200 tõusumeetriga ning ühe esimese ja kahe teise kategooriaga sõidul lõpuks ihaldatud etapivõidu.

30 km pärast pika etapi starti läks eest 40 mehest koosnenud jooksikute grupp, kuhu kuulus ka van Aert. Viimaseks 20 kilomeetriks oli sealt alles jäänud üheksa ratturit ning 3,6 km enne finišit läksid van Aert ja Valentin Paret-Peintre (Soudal-QuickStep) kahekesi oma teed. Lõpusprindis mägedele spetsialiseerunud prantslasel erilisi võimalusi polnud ja van Aert teenis oma karjääri neljanda Vuelta etapivõidu.

Vueltale tõi kolmanda koha britt Matthew Brennan, kes ületas finišijoone 24 sekundit pärast tiimikaaslast. Sel velotuuril silma paistnud noor belglane Jarno Widar (Lotto Intermarche) oli neljas. Kokkuvõttes jätkab liidrina Enric Mas (Movistar), kelle edu Primož Roglici (Red Bull - BORA - hansgrohe) ees on 1.45.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

jalgrattauudised

04.09

Van Aert sai Vueltal viimaks oodatud etapivõidu

04.09

Rait Ärm oli võidukas Tšehhis, Karl Patrick Lauk Hiinas

03.09

Vuelta etapi võitis noor üllatusmees

03.09

Olümpiakohta sihtiv Eesti trikirattur tuli Lätis kuuendaks

02.09

Brennan saavutas tiimikaaslaste toel Vueltal kolmanda etapivõidu

02.09

Eesti trikirattur saavutas kõrgetasemelisel võistlusel kuuenda koha

01.09

Prantsuse rattur sai puhkepäeva järel karjääri tähtsaima võidu

31.08

Taaramäe kukkus Samsuni velotuuril gruppi jooksnud koera tõttu

31.08

Eesti naisjuunior sai Belgia ühepäevasõidul kolmanda koha

31.08

Graveli EM-tiitlid läksid Taani ja Hollandisse, Pajur eliitmeeste seas 38.

31.08

Lond võitis juunioride Dobele tuuri finaaletapi, Rei üldarvestuse

31.08

Lõiv võitles end MM-il streikiva käiguvahetaja kiuste esimese 20 hulka

30.08

Vuelta liidriks kerkinud Mas võitis etapi

30.08

Mäeuibo sai mäestlaskumise MM-il 48. koha

30.08

Karmilt kukkunud Pogacar peab minema operatsioonile

29.08

Maastikurattasarja finaaletapil triumfeerisid Tarassov ja Uibokand

29.08

Üldliider Pogacar jättis Hispaania velotuuri pooleli

29.08

Mäeuibo jõudis mäestlaskumise MM-il kindlalt finaali

29.08

Taaramäe vedas Türgis jooksikuid enam kui 100 kilomeetrit

28.08

Leknessund võitis Norra leinapäeval Vuelta etapi, Pogacar kasvatas edu

sport.err.ee uudised

04.09

Duplantis loobus soojendusel Teemantliiga finaaletapist

04.09

Esireketiks pürgiv Pegula pääses keerulise alguse järel 16 parema sekka

04.09

Rikberg: meid ootab karm graafik, tahtsime kasutada võimalikult palju mehi

04.09

ETV spordisaade, 4. september

04.09

Van Aert sai Vueltal viimaks oodatud etapivõidu

04.09

Laupäeval selguvad Kulbilohus rallikrossi Eesti meistrid

04.09

Premium liiga kuu parimad tulevad Tartu Tammekast

04.09

Kindla võidu saanud Lajal pääses Nadali akadeemias poolfinaali

04.09

Caitlin Clark säras MM-debüüdil ajaloolise kaksikduubliga

04.09

Eesti võrkpallikoondis alistas viiegeimilise mängu järel Läti

04.09

Bigbank/Kalev täiendas ridu Islandil mänginud ameeriklasega

04.09

"Spordipühapäev" teeb eelvaate võrkpalli EM-ile

04.09

Gasly jäi teist korda Monaco GP pjedestaalikohata

04.09

Errit ja Kuusik piirdusid MK-etapil ühe mänguga

04.09

Eesti saadab sõudmise U-23 EM-ile kaks paatkonda

04.09

Saalikoondis kohtub rahvusvahelisel turniiril Montenegro ja Rumeeniaga

04.09

Aron sai Itaalia GP vabatreeningul kirja kümnenda aja

04.09

Elva suutis kaheksakesi eduseisust kinni hoida

04.09

Eesti golfiseenioridel libises EM-medal viimasel päeval käest

04.09

Rangluu murdnud Johnston Tšiilis kaarti ei loe

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo