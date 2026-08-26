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Meeskonnakaaslased vedasid noore briti Vueltal teise etapivõiduni

Jalgrattasport
Matthew Brennan
Matthew Brennan Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Jalgrattasport

21-aastane briti rattur Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike) teenis tänavusel Hispaania velotuuril oma teise võidu, kui oli parim kolmapäevasel viiendal etapil (Falset - Roquetes; 171 km).

Kolmapäevasel etapil oli 1700 tõusumeetrit ning vaatamata 25 km enne finišit olnud kolmanda kategooria Alto de Paulsi tõusule (3,9 km; 6,6%) said peagrupis lõpuks sama aja kirja 89 meest.

Etapi lõpukilomeetreid kontrollis kindlalt Visma, Brennani vedasid lahti Wout van Aert ja Christophe Laporte, britt tuli prantslase tuulest 100 meetrit enne finišit ning tema võidus kahtlust ei olnud. Teiseks jäi Jordi Meeus (Red Bull - BORA - hansgrohe) ja Belgia ratturile järgnesid itaallased Vincenzo Albanese (EF Education - EasyPost) ning Alessandro Romele (XDS Astana Team).

Vuelta üldliidrina jätkab Tadej Pogacar (UAE Team Emirates - XRG), kes edestab kaasmaalast Primož Roglicit (Red Bull - BORA - hansgrohe) ja hispaanlast Enric Masi (Movistar Team) kolme ja poole minutiga.

Neljapäeval on kavas 177-kilomeetrine etapp Alcossebrest Castellon de la Planasse, tõusumeetreid koguneb ligi 3000 ja kahele teise kategooria tõusule lisandub 20 km enne finišit esimese kategooria Puerto El Bartolo tõus (9,4 km; 7%).

Toimetaja: Anders Nõmm

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