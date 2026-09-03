Vuelta etapi võitis noor üllatusmees

Mägise profiiliga etapil tuli ratturitel ületada viis suuremat tõusu ning sõit lõpetati esimese kategooria tõusu (16,9 km; 5,6%) otsas Calar Alto observatooriumi juures.

20-aastane Omrzel alustas lõputõusu koos kaheksa konkurendiga, kuid eraldus neist 12 km enne finišit ja tegi kiiresti sisse enam kui 30-sekundilise vahe. Finišisse jõudis Omrzel uhkes üksinduses. Teise koha saavutanud hispaanlane Urko Berrade (Equipo Kern Pharma) kaotas võitjale minuti ja 56 sekundiga, kolmanda koha sai Omrzeli tiimikaaslane kolumblane Santiago Buitrago (+2.13).

"Ma ei saa öelda, et oleksin üllatunud, sest olen selle hetke nimel kõvasti vaeva näinud. Teadsin, et see päev tuleb varem või hiljem, kuid ma ei osanud oodata, et see juhtub juba minu esimesel suurtuuril," rääkis Omrzel finišis.

Üldliidril Masil õnnestus kasvatada vahet lähimate jälitajate ees. Ta läbis finišijoone kuuendana (+2.56), edestades Primož Roglicit (Red Bull - BORA - hansgrohe) ja Felix Galli (Decathlon CMA CGM Team) mõlemat 27 sekundiga. Üldarvestuses suurenes Masi edu teisel kohal oleva Roglici ees minutile ja 45 sekundile. Kolmandat kohta hoidev Gall jääb nüüd üldliidrist kahe minuti ja kuue sekundi kaugusele. Etapivõitja Omrzel tõusis kümnendalt kohalt kuuendaks (+4.59).