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Prantsuse rattur sai puhkepäeva järel karjääri tähtsaima võidu

Jalgrattasport
Bastien Tronchon (vasakul, käsi rusikas)
Bastien Tronchon (vasakul, käsi rusikas) Autor/allikas: SCANPIX / AFP
Jalgrattasport

Hispaania velotuuri kümnenda etapi (Alcaraz - Elche de la Sierra; 184,7 km) võitis prantslane Bastien Tronchon (Groupama - FDJ United; 4:07.41). Üldliidrina jätkab hispaanlane Enric Mas (Movistar Team).

Pärast velotuuri esimest puhkepäeva ootas rattureid kolme kolmanda kategooria tõusuga etapp, kus viimased kilomeetrid kulgesid ülesmäge.

Grupifinišis näitas valusaimat minekut 24-aastane Tronchon, kelle jaoks oli tegemist karjääri esimese suurtuuri etapivõidu ja kõige hinnalisema esikohaga.

Spetsialistid nägid teisipäeval enim šansse Wout van Aertil (Team Visma | Lease a Bike), aga belglasel tuli leppida neljanda kohaga. Tema ja võitja vahele jäid veel taanlane Magnus Cort (Uno-X Mobility) ja kaasmaalane Thibau Nys (Lidl - Trek). Mas ületas finišijoone 36. kohal.

Kokkuvõttes on Mas endiselt kindel liider. Sloveen Primož Roglic (Red Bull - Bora - Hansgrohe) kaotab talle minuti ja 18 sekundiga. Kolmas on austerlane Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team; +1.39).

Kolmapäeval on kavas 151,3-kilomeetrine etapp marsruudil Cartagena - Lorca. Kui muidu on tegemist üsna tasase minekuga, siis 32 kilomeetrit enne finišit jõutakse ühe kolmanda kategooria tõusu otsa. Sealt edaspidi on aga allamäge minek.

Toimetaja: Siim Boikov

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