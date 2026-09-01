Prantsuse rattur sai puhkepäeva järel karjääri tähtsaima võidu

Pärast velotuuri esimest puhkepäeva ootas rattureid kolme kolmanda kategooria tõusuga etapp, kus viimased kilomeetrid kulgesid ülesmäge.

Grupifinišis näitas valusaimat minekut 24-aastane Tronchon, kelle jaoks oli tegemist karjääri esimese suurtuuri etapivõidu ja kõige hinnalisema esikohaga.

Spetsialistid nägid teisipäeval enim šansse Wout van Aertil (Team Visma | Lease a Bike), aga belglasel tuli leppida neljanda kohaga. Tema ja võitja vahele jäid veel taanlane Magnus Cort (Uno-X Mobility) ja kaasmaalane Thibau Nys (Lidl - Trek). Mas ületas finišijoone 36. kohal.

Kokkuvõttes on Mas endiselt kindel liider. Sloveen Primož Roglic (Red Bull - Bora - Hansgrohe) kaotab talle minuti ja 18 sekundiga. Kolmas on austerlane Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team; +1.39).

Kolmapäeval on kavas 151,3-kilomeetrine etapp marsruudil Cartagena - Lorca. Kui muidu on tegemist üsna tasase minekuga, siis 32 kilomeetrit enne finišit jõutakse ühe kolmanda kategooria tõusu otsa. Sealt edaspidi on aga allamäge minek.