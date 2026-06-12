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Van Aert katkestas vigastuse tõttu velotuuri enne Tour de France'i

Jalgrattasport
Wout van Aert
Wout van Aert Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Jalgrattasport

Belgia rattatäht Wout van Aert katkestas reedel Tour Auvergne-Rhone-Alpes'i velotuuri, kuna eelmisel nädalal saadud küünarnukivigastus tegi talle jätkuvalt valu.

Võistluse kuuenda etapi starti 31-aastane Van Aert enam ei tulnud. Päev varem oli ta küll võitnud viienda etapi, kuid tema meeskonna teatel põhjustas eelmisel nädalal vigastada saanud küünarnukk jätkuvalt valu. Nüüd naaseb belglane kodumaale täiendavatele terviseuuringutele.

Van Aert kukkus eelmisel nädalal treeningul ning on sellest ajast saadik vigastusega maadelnud. Kuigi ta suutis neljapäeval etapivõidu võtta, tunnistas belglane pärast finišit, et küünarnukk annab endiselt tunda.

 Aprillis maineka Paris–Roubaix' võitnud Van Aert valmistub 4. juulil algavaks Tour de France'iks. Praegu pole aga veel teada, kas teda vaevav küünarnukivastus võib mõjutada tema ettevalmistust või osalemist aasta tähtsaimal velotuuril.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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