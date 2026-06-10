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Mätik sõitis end Prantsusmaal üldarvestuses kümne sekka

Jalgrattasport
Oliver Mätik
Oliver Mätik Autor/allikas: @sprintcycling
Jalgrattasport

Oliver Mätik (Tudor Pro Cycling Team U23) pälvis Prantsusmaal lõppenud Ronde de l'Oise velotuuri (UCI 2.2) üldarvestuses kaheksanda koha.

Finaaletapil oli eestlane 25., aidates väikeses grupifinišis klubikaaslase Juan David Sierra viiendaks. Võidu pälvis hollandlane Keije Solen (Lotto – Groupe Wanty; 3:46.29). Üldarvestuses viis võidu Austraaliasse Patrick Eddy (Team Brennan). Tema järel lõpetasid belglane Maxene Place (Aarco; +0.06) ja itaallane Alexander Konychev (China Anta – Mentech Cycling Team; +0.21). Kaheksanda koha teeninud Mätik jäi parimast 37 sekundi kaugusele, vahendab ejl.ee.

"Olen täitsa rahul kaheksanda kohaga. Andsime koos tiimiga kõik, et sõita agressiivset sõitu ja võimalikult palju kohti üldarvestuses tõusta," rääkis Mätik. "Arvasime tiimiga, et finaaletapp tuleb raskem ja grupp läheb rohkem ribadeks, kuna lõpuringid olid kahe raske tõusuga. Lõpuks tuli siiski päris suur grupp koos finišisse ja sain tiimikaaslase viiendaks vedada."

Noorratturite arvestuses oli Mätik neljas, punktiarvestuses 22. ja mägede pingereas 29.

Belgias peetud naiste ühepäevasõidul Dwars door de Westhoek (UCI 1.1; 131,6 km) võidutses itaallanna Federica Venturelli (UAE Team ADQ; 3:13.50). Laura Lizette Sander (Hitec Products – Fluid Control) sai 33. koha.

Toimetaja: Henrik Laever

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