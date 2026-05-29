Mätik kogus Pro Touri tiimi sõitjatelt väärtuslikku kogemust

Igapäevaselt kuulub Mätik Tudor Pro Cycling Teami kuni 23-aastaste ratturite meeskonda, ent mai lõpus teenis ta võimaluse esindada Pro Touri koosseisu. Classique Dunkerquel pälvis noor eestlane 92. ja 4 Jours de Dunkerque võistlusel 81. koha, vahendab ejl.ee.

"See oli väga põnev kogemus," tõdes Mätik. "Minu jaoks oli kindlasti päris suur hüpe minna 2. taseme võistlustelt Pro tasemele, aga proovisin igal päeval täita võimalikult hästi oma rolli ja õppida Pro Teami sõitjatelt. Mõnda asja oleksin saanud kindlasti paremini teha, mis jäid natuke ka kogemuse taha, aga üldiselt jäin kõigega rahule."

Mätikut näeb järgmisena võistlemas kodusel Tour of Estonial.