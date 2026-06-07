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Mätik läheb Prantsusmaal velotuuri võitma: olen ainus, kes lähedal on

Jalgrattasport
Oliver Mätik
Oliver Mätik Autor/allikas: @sprintcycling
Jalgrattasport

Prantsusmaal peetaval Ronde de l'Oise velotuuril (UCI 2.2) jääb pühapäeval sõita finaaletapp, mille eel hoiab Oliver Mätik (Tudor Pro Cycling Team U23) üldarvestuses 12. positsiooni.

Seejuures algas velotuur Tudor Pro Cycling Team U23 jaoks väga edukalt, kui norralane Jesper Stiansen võitis 154-kilomeetrise avaetapi. Mätik ületas finišijoone 21. kohal (+0.04). 211,1-kilomeetrisel teisel etapil oli eestlase koduklubil ebaõnne. Päeva parim oli belglane Mathis Avondts (Azerion / Villa Valkenburg), Mätik sai kirja 12. tulemuse. Kolmandal etapil (170,9 km) võidutses itaallane Alexander Konychev (China Anta – Mentech Cycling Team), Mätik teenis 14. koha, vahendab ejl.ee.

"Alustasime esimest päeva vägeva võiduga, aga seejärel teisel etapil meie liider kukkus ja ei saanud seetõttu kolmandale etapile startida. [Laupäeval] oli meil samuti palju ebaõnne kukkumistega ja rehvi purunemistega. Hetkel olen ainuke, kes on veel üldkokkuvõttes lähedal ning proovime viimasel etapil anda kõik, et võita," rääkis Mätik.

Finaaletapile läheb liidripositsioonilt vastu hiljuti ka Leedu velotuuril võidutsenud Konychev. Talle järgnevad austraallane Patrick Eddy (Team Brennan; +0.05) ja belglane Maxence Place (Aarco; +0.11). 12. positsiooni hoidev Mätik jääb parimast 45 sekundi kaugusele.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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