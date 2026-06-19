Mihkels sai Prantsusmaal nelja kadunud kodara kiuste teise koha

Eestlane kaotas suures grupifinišis vaid prantslasele Thibaud Gruelile (Groupama – FDJ United; 4:10.18). Kolmandana ületas lõpujoone võitja kaasmaalane Axel Zingle (Team Visma | Lease a Bike).

"Pidin 30 kilomeetrit enne lõppu tõusude peal ratast vahetama ja tagasi peagruppi oli väga raske tulla," rääkis Mihkels avaetapi järel. "Gruppi kätte saades muutus hea tunne paari minutiga krampideks. Ilmselt kuumuse pärast. Kolm kilomeetrit enne lõppu kaotasin esijooksust neli kodarat ja tagarehv kaotas vaikselt rõhku. Õnneks kestis lõpuni ära, aga ma ei ole eriti tulemusega rahul."

Velotuuri teisel etapil on pikkust 200,5 kilomeetrit.

Itaalias jätkuval kuni 23-aastaste meesratturite Giro d'Italia viiendal etapil (139 km) oli võidukas belglane Matisse van Kerkchove (Team Visma | Lease a Bike Development; 3:27.25). Oliver Mätik (Tudor Pro Cycling Team U23; +19.14) sai 105. koha.

Üldarvestuses jätkab eestlane 109. positsioonil (+36.47). Liidrina läheb kuuendale, 155-kilomeetrisele etapile vastu Van Kerkchove.