Rait Ärm avas Poolas hooaja võiduarve

Ärm kuulus 14-liikmelisse jooksikute gruppi, edestades finišijoonel poolakat Tobiasz Pawlaki (ATT Investments) ja sakslast Felix Grossi (Team Standert Brandenburg).

"Esimesed vahefinišid oli grupp koos ja noppisin sealt boonussekundeid. Peale teist vahefinišit tekkis olukord, kus suur atrõõv sai eest ära ja meie tiimist polnud seal kedagi. Valisin hea momendi, ründasin üksi pundist ja sõitsin ette järgi. Suur atrõõv läks lõpuks finišini välja ja lõpp oli ainult vormistamise küsimus," ütles Ärm.

Velotuuril on kokku kolm etappi. Laupäeval on kavas 177-kilomeetrine päev marsruudil Wegorzewo – Elk.

Prantsusmaal jätkunud La Route d'Occitanie – CIC velotuuri (UCI 2.1) teisel etapil (200,5 km) läks Madis Mihkelsil (EF Education – EasyPost) kümme kilomeetrit enne finišit rehv katki ja seetõttu jäi tal lõpufinišis kõrgetele kohtadele mängimata. Grupifinišis võidutses prantslane Ronan Auge (Unibet Rose Rockets; 4:37.37). Mihkels (+4.53) sai 111. koha.

Velotuuri üldarvestuses jätkab liidrina Gruel. Mihkels läheb finaaletapile vastu 89. positsioonilt.

Itaalias peetaval U23 Giro d'Italia kuuendal etapil (155 km) sai 8,8-kilomeetrise soolosõidu järel esimese koha itaallane Lorenzo Mark Finn (Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies; 4:00.48). Oliver Mätik (Tudor Pro Cycling Team U23; +27.10) ületas lõpujoone 101. kohal. Üldarvestuses jätkab eestlane 102. positsioonil, liidrisärgi sai enda selga Finn. Velotuuri seitsmendal etapil sõidetakse 135 kilomeetrit marsruudil Sulmona – Piana delle Mele.