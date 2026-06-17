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Mätik jõudis noorte Giro d'Italia etapil esikümne lähedale

Jalgrattasport
Oliver Mätik
Oliver Mätik Autor/allikas: Sprintcycling
Jalgrattasport

Eesti rattur Oliver Mätik saavutas kuni 23-aastaste ratturite Giro d'Italia teisel etapil 12. koha, jäädes napilt esikümnest välja.

Itaalias alanud mainekal velotuuril jäi Mätik avaetapil tiimitöö tõttu tagaplaanile ning lõpetas päeva 154. kohal. 168-kilomeetrise etapi võitis norralane Kasper Haugland, kes sõitis suure osa võistlusest üksinda eest ära.

Teisel, 154-kilomeetrisel etapil näitas Tudor Pro Cycling Team U-23 koosseisu kuuluv Mätik juba märksa paremat minekut. Etapivõidu teenis itaallane Davide Donati, Mätik ületas finišijoone 12. positsioonil.

"Tunne on hetkel hea. Avaetapil tegime tiimiga mõned taktikalised vead ja pidin ennast tiimi jaoks ohverdama. Teisel etapil aga ei jäänud palju esikümnest puudu," sõnas Mätik. Eestlase sõnul muutuvad järgmised etapid oluliselt raskemaks ning tõenäoliselt avaneb sprinteritel viimane suurem võimalus viiendal etapil.

Üldarvestuses tõusis liidriks Donati. Mätik jätkab velotuuri 154. kohal. Kokku kuulub tänavuse noorte Giro programmi kaheksa etappi.

Teistest Eesti ratturitest sai Madis Mihkels Taanis peetud WorldTouri tasemega Kopenhaageni Sprindil 70. koha. Võidu teenis belglane Jasper Philipsen.

Poolas lõppenud Malopolska velotuuri üldarvestuses oli parim eestlane Riko Tammepuu, kes lõpetas 64. kohal. Norman Vahtra sai 80. koha, kuid kerkis velotuuri teisel etapil viiendaks. Üldvõidu pälvis šveitslane Colin Stüssi.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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