Sebastian Suppi sprintis end Belgias taas pjedestaalile

Väikesest liidergrupist tuli võitjaks inglane Finlay Storrie (JEGG-SKIL-DJR; 2:50.58), jättes selja taha prantslase Victor Devosi (Soudal Quick-Step U19) ja Suppi.

"Esimene pool sõidust oli väga rahulik ja midagi suurt ei toimunud," kirjeldas Suppi. "Teine pool oli raskem ja tugev minek läks ära. Kuna tiimi plaan oli sõita minu peale, siis palusin ühelt tiimikaaslaselt, et ta mind tõusul lahti veaks ja sain üksinda minekule järele."

"Peale seda lisandus gruppi veel paar sõitjat ja meid oli esimeses grupis kokku 16," jätkas Suppi. "Tõusudel olid tugevad rünnakud, aga ei midagi piisavat, et eest ära sõita ja lõpp jäi sprindi peale. Sprint läks enam-vähem okeilt. Võib-olla oleks saanud olla taaskord natuke paremal positsioonil, aga kolmanda koha sain kätte ja tiim jäi rahule. Ise saan ka rahule jääda."

Mullu pälvis samal võidusõidul esimese koha Joonas Puuraid.

Naisjuunioride Druivenkoers - Overijse ühepäevasõidul (UCI 1.1; 90,6 km) võidutses sakslanna Amandine Jakob (Vermac Cycling Team; 2:17.59). Adeele Jaht ja Gisele Rang (mõlemad Minimax WB Ladies) said vastavalt 62. Ja 71. koha.