Jaapanis neljandana lõpetanud Taaramäe väärtuslikke sekundeid

Esimene etapp sõideti ringidel, mille keskel oli üks pikem 4,5-kilomeetrine tõus. Taaramäe pani viimasel ringil just seal gaasi põhja ja vajutas laskumisel samuti täiega.

"Tõusu üleval oli väike vahe sees ja mäest alla jõudes oli see kümnesekundiline. Finišini jäi sealt veel kaheksa kilomeetrit," rääkis Taaramäe. "Kangutasime neljakesi niimoodi, kuidas tuli ja vahe peagrupiga suurenes. Mina olin täitsa silmamunade peal. Väljas oli palav ka, 30 kraadi."

Kui finišini jäi veel 1500 meetrit ja teised enam vahetusi võtta ei tahtnud, otsustas Taaramäe lihtsalt täiega lõpuni tõmmata. "Teadsin, et olin neist kõige kehvem sprinter ja minu ainus lootus on sõita üldarvestuse peale. Sestap oli minu jaoks oluline täna peagrupiga vahe sisse saada, et Mount Fuji etapil veel kõrges mängus sees olla. Too viies etapp on väga raske ja kuigi sain täna vaid 20 sekundit edumaad, siis ei tea kunagi, millal need kasuks võivad tulla."

Vaatamata avaetapi neljandale kohale eestlane end üleliia kindlalt ei tunne. "Täna läks hästi, aga suuri lootusi ei hellita," jätkas Taaramäe. "Enne Mount Fuji etappi on veel raskeid päevi tulekul. Homne etapp saab samuti väga raske olema, tuleb see esmalt üle elada."

Taaramäe ees lõpetasid itaallane Tommaso Dati (Team UKYO; 2:39.06), hispaanlane Benjamin Prades (VC Fukuoka) ja itaallane Federico Iacomoni (Team UKYO). Taaramäe kaotas esimesele kolme ja peagrupp 23 sekundiga. Siim Kiskonen (Levante Fuji Shizuoka; +3.40) sai 45. koha.

Velotuuri üldarvestuses jätkab liidrina Dati, teiseks kerkis Iacomoni (+0.10) ja kolmandaks Prades (+0.16). Taaramäe (+0.16) on hetkel neljas ja Kiskonen (+4.04) 48. Teisel etapil on pikkust 128 kilomeetrit, mille jooksul koguneb ligi 1700 tõusumeetrit.

Belgia ühepäevasõidul GP Criquielion (UCI 1.1; 205 km) pälvis esimese koha itaallane Alessandro Borgo (Bahrain – Victorious; 4:48.09). Frank Aron Ragilo (+0.05; Lucky Sport Cycling Team) finišeeris 33. positsioonil.

Samuti Belgias toimunud meesjuunioride Tour of Flandersil (UCI 1.1; 124,5 km) läks esikoht Rootsi, kui parim oli Elias Wändel (JEGG-SKIL-DJR; 2:59.54). Sebastian Suppi (Cannibal – Victorious U19 Development Team; +2.56) sai 30. koha.