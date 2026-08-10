Otsustaval hetkel raami vahele jäänud kett rikkus Suppi võistluse

Velotuuri teisel päeval sõideti esmalt üheksakilomeetrine temposõit, mille võitis Prantsusmaa tiim Decathlon CMA CGM U19 Team ajaga 10.09,626. Leedu klubi Cannibal – Victorious U19 Development Team, mille liige on ka Suppi, sai seitsmenda tulemuse (+0.16), vahendab EJL.ee.

"Meeskondlik temposõit läks meil meie jaoks päris hästi ja suutsime limiteerida kaotuseid esimestega. Seal midagi halvasti ei läinud ja kõik sujus," kirjeldas Suppi.

Õhtusel 99,2-kilomeetrisel grupisõiduetapil said kaksikvõidu Soudal Quick-Step U-19 ratturid Simon Defrance (2:16.28) ja Vic de Smet. Kolmandana ületas Suppi ees finišijoone hispaanlane Aitor Martinez (Vangi Sama Ricambi Il Pirata).

"Õhtusel etapil oli kümme kilomeetrit enne lõppu järsk tõus, mille peal ma sain koos liidritega eest ära ja olime 14-liikmelises pundis, aga vahe peagrupiga oli väga väike ja meil ei olnud grupis head koostööd," ütles Suppi.

"Kuidagi jäime me ikkagi ette ja üks kilomeeter enne lõppu sain koos kahe teise poisiga vahe sisse, aga kuna meie vahel polnud head koostööd, siis paarkümmend meetrit enne finišijoont tulid tagumised mööda ja mul jäi kolmandast kohast paarkümmend sentimeetrit puudu."

Edukad kolm etappi tähendasid, et Suppi sai minna finaaletapile vastu üldarvestuses teisel kohal prantslase Son Le Panni (Decathlon CMA CGM U19 Team) selja taga, kandes ühtlasi rohelist punktisärki. Siiski ei läinud kõik viimasel päeval nagu loodetud. Etapivõidu teenis sakslane Karl Herzog (grenke – Auto Eder; 2:48.33). Suppi lõpetas 39. kohal (+3.07).

"Finaaletapp oli kõige raskem, kuid tunne oli suhteliselt hea. Olin ennast palju säästnud ja jõudsin kõige järsema tõusuni heal positsioonil, aga kui vahetasin eest väikse peale, siis jäi kett raami vahele kinni. Sain selle tagasi peale 20 sekundiga, kuid selleks hetkeks olin ma grupi viimane ja pundi esiotsa enam näha polnud," kirjeldas Suppi.

"Panin selle tõusu elu eest, et tagasi ette jõuda, aga seda vahet ei olnud võimalik tagasi sõita. Kuna ma olin ennast täiesti tühjaks sõitnud, siis sõitsin lõpuni ühes väiksemas grupis koos mahajäänutega. Üleüldiselt jään ikkagi tuuriga rahule, sest esimesed etapid läksid hästi ja viimasel oli ka jõudu."

Üldarvestuses viis võidu Prantsusmaale Le Pann. Tiimikaaslane Seff van Kerckhove kaotas talle 19 ja kolmandaks kerkinud Herzog 24 sekundiga. Suppi pidi leppima 15. kohaga (+3.16). Punktiarvestuses sai eestlane kolmanda koha.