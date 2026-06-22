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Suppi teenis Belgias soolovõidu

Jalgrattasport
Sebastian Suppi.
Sebastian Suppi. Autor/allikas: Rait Nurm.
Jalgrattasport

Belgias peetud juunioride ühepäevasõidul Ledegem – Kemmel – Ledegem pälvis soolovõidu Sebastian Suppi (Cannibal – Victorious U19 Development Team).

Suppi edestas lähimaid jälitajaid, uusmeremaalast Harry Shannoni (ARA | Skip Capital) ja hollandlast Yentl Ruijghi (TigeRR Cycling Team) 13 sekundiga, vahendab EJL.ee.

"Võistlus oli esimestel kilomeetritel väga hektiline ja peale paarikümment kilomeetrit sai kaheksane grupp eest ära," kirjeldas Suppi. "Sõidul oli üks päris tõus ja selleks ajaks oli see grupp minutise vahe sisse saanud. Lisaks oli peagrupi ja jooksikute vahel veel üks neljane grupp."

"Tõusu alguses ma ründasin ja sain üksi peagrupist minema. Jõudsin täpselt munakivitõusu alguseks sellele vahepealsele grupile järele, aga panin täiega edasi. Munakivitõusu otsas olid jooksikud nähtavuses. Seejärel pidin neid veel ligi kolm kilomeetrit püüdma kuni nad kätte sain," lisas Suppi.

"Nägin kohe, et seal on poisid juba päris väsinud ja jätsid palju vahetusi vahele. Seetõttu läks meie grupp pooleks ja jäime ligi 25 kilomeetrit enne finišit kolmekesi. Viis kilomeetrit enne lõppu üritasin üksi eest ära minna ja see õnnestus. Millegipärast ei julgenud võistlust lõpu peale jätta."

Lauri Tamm (Charvieu Chavagneud Isere Cyclisme) võistles Prantsusmaal Tour Nivernais Morvan velotuuril, mille üldarvestuses pälvis 17. koha. Võidu sai kirja Inglismaa rattur Adam Mitchell (Vendee U-Primeo Energie).

Toimetaja: Siim Boikov

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