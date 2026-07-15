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Suppi andis Prantsusmaal vägeva lahingu

Jalgrattasport
Sebastian Suppi.
Sebastian Suppi. Autor/allikas: Rait Nurm.
Jalgrattasport

Prantsusmaal lõppesid mägisel meesjuunioride velotuuril Ain Bugey Valromey Tour. Eesti meister Sebastian Suppi lõpetas avaetapi esikümnes, üldarvestuses saavutas ta 22. koha.

Mägisel velotuuril peeti neli grupisõidu etappi ning mäkkesõit Grand Colombieri otsa. Sebastian Suppi lõpetas avapäeva kaheksandana, järgmistel etappidel sai eestlane 28., 58., 25. ja 56. koha, vahendab ejl.ee.

Suppi sõnul oli Prantsusmaa velotuur seni sõidetud tuuridest raskeim, kuid oli õnnelik uute kogemuste üle. 

"Kõige meeldejäävamad olid muidugi need rasked tõusud, mis ületatud said. Ma polnud sellise pikkusega tõuse kunagi varem sõitnud ja uueks väljakutseks oli nendel pikkadel tõusudel mitte üle panemine ja õige tempo leidmine," sõnas Suppi, kelle sõnul tegi tuuri keerulisemaks kõrged temperatuurid. 

"Iga päev olid võistlused pealelõunasel ajal, kui temperatuurid olid kõige kõrgemad ehk meie jaoks 35 – 37 kraadi. Õnneks see mind väga palju ei seganud, aga tegi võistluse palju teistsugusemaks. Väga oluline oli mitte veepuudusesse jäämine. Üldine meeleolu peale tuuri on kindlasti positiivne, sest sain aru, et suudan heal päeval isegi parimate ronijatega kaasa minna. See andis mulle palju enesekindlust ja motivatsiooni järgmistele võistlustele kaasa," lausus Suppi. 

Prantsusmaal peetud velotuuri võitis hispaanlane Benjamin Noval (MMR Academy). Talle järgnes austerlane Michael Hettegger (Lidl – Trek Junior Racing). Kolmanda koha sai belglane Seff van Kerckhove (Decathlon CMA CGM U19 Team).

Naisjuunioride ühepäevasõitudes oli stardis Eesti meister Maria Jürisaar (The Lead Out Cycling Academy). Eestlane sai Valromey Tour Feminin I CNR CA võistlusel 54., Valromey Tour Feminin II CNR CA võistlusel 49. ja Valromey Tour Feminin III CNR CA – Montee du Grand Colombier võistlusel 86. koha.

Toimetaja: Lisette Holst

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