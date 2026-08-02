Läti supertalent jättis Eesti U-16 koondise Balti matši avamängus võiduta

Eesti U16 noormeeste korvpallikoondis alustas Riias peetavat Balti matši 86:95 kaotusega Läti eakaaslastele. Võitjate poolel säras 16-aastane Benjamin Berrouet, kes kogus koguni 39 punkti ja 21 lauapalli.

Eesti resultatiivseim oli Martin Teppo 14 punktiga. Marten Miilen ja Bert Martin lisasid kumbki 12 punkti. Koondisest puudusid seekord Joonas Voksep ning Itaalia tippklubi Olimpia Milano noortesüsteemi kuuluv Kaur Otto Taldrik. Jaanuaris peetud Läänemere karikaturniiril oli Taldrik Eesti parim punktitooja 16 ning Voksep 11,7 punktiga mängu kohta.

Balti matšil kohtub Eesti täna Hispaaniaga ja pühapäeval Leeduga. Turniir on viimaseks ettevalmistuseks 6.–15. augustini Põhja-Makedoonias peetavaks U-16 Euroopa meistrivõistluste B-divisjoni turniiriks. Alagrupis on Eesti vastasteks Taani, Austria, Ungari ja Suurbritannia.

Läti võidu suurimaks kujuks oli 203 sentimeetri pikkune Benjamin Berrouet. USA-s üles kasvanud ääremängija tabas kahepunktiviskeid 21-st 15 ja vabaviskeid 13-st üheksa. Lisaks 39 punktile võttis ta 21 lauapalli, jagas kaks korvisöötu, kogus viis vaheltlõiget või viskeblokeeringut ning tema kasuteguriks kujunes 53.

Berroueti ema Lasma Jekabsone on endine Läti korvpallur, isa Richard Berrouet mängis ameerika jalgpalli. Praegu esindab noormees USA korvpalliakadeemiat Dynamic Prep ning teda peetakse oma vanuse üheks suuremaks korvpallitalendiks.

ESPN on hinnanud ta 2028. aasta USA keskkoolilõpetajate seas kuuendaks perspektiivikaimaks mängijaks ning mitme noortekorvpalli eksperdi hinnangul võib ta olla üks tänavuste U-16 Euroopa meistrivõistluste suuremaid tähti.