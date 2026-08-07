Eesti korvpallinoored said EM-il B-divisjonis teise võidu

Eesti kuni 16-aastaste korvpallikoondis alistas B-divisjoni Euroopa meistrivõistlustel Taani 89:82 (18:20, 22:16, 23:20, 26:26) ja kirjutas tabelisse teise võidu.

Kohtumine Põhja-Makedoonias möödus küllalt tasavägiselt, aga enamasti oli juhtimas siiski Eesti. Viimasel perioodil pääseti kindlamalt ette ja kuigi vahepeal vähendas Taani vahe paarile silmale, tuli võit ikkagi Eestile.

Bert Martin tõi üleplatsimehena Eesti koondisele koguni 30 punkti, sealjuures üheksast kaugviskest läbis rõnga viis. Martin Teppo panustas 18 punkti ja 11 lauapalliga, Marten Miilen kogus kümme resultatiivset söötu. Taani parim oli 20 silmaga Visti Thomsen.

Eestil on nüüd D-alagrupis kaks võitu, sest esimeses mängus alistati Ungari. Ees seisavad veel kohtumised Austria ja Suurbritanniaga. Alagrupist pääsevad kaheksa parema hulka viiest koondisest kaks paremat.