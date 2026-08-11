Sportlaskarjääri lõpetanud Kurbas alustab tööd Kalevi abitreenerina

2005. aastal kõrgliigas debüteerinud Kurbas tegutses profikorvpallurina kokku 21 hooaega, neist suure osa Kalev/Cramo särgis.

Kurbase karjäär sai alguse 2005. aastal Noortekoondis/Audenteses. Seejärel esindas ta Eestis Dalkia/Nybiti ja Triobet/Dalkia värve, enne kui jõudis 2008. aastal esimest korda Kalev/Cramo koosseisu. Aastatel 2010–2016 kandis Kurbas TÜ/Rocki särki ning pärast väliskogemusi Rootsis, Slovakkias ja Poolas naasis 2018. aastal Kalev/Cramosse, kus lõpetas ka oma mängijakarjääri.

Välismaal mängis Kurbas Rootsi Södertälje Kingsi, Slovakkia Levice Patrioti ja Poola GTK Gliwice eest. Levicega tuli ta 2018. aastal Slovakkia meistriks ning Södertälje Kingsiga võitis 2017. aastal Rootsi meistrivõistluste hõbemedali.

Kurbas on kroonitud Eesti meistriks kokku seitse korda: kuuel korral Kalev/Cramoga ning 2015. aastal TÜ/Rockiga. Lisaks on ta üheksal korral võitnud Eesti karika. Kalev/Cramoga võitis Kurbas Eesti meistritiitli aastatel 2009, 2019, 2021, 2023, 2024 ja 2025. Samuti aitas ta klubil võita Eesti-Läti liiga 2021. aastal ning jõuda 2023. aastal FIBA Euroopa karikasarja poolfinaali.

Kurbas on esindanud ka Eesti noortekoondiseid ning Eesti meeste koondist, kellega jõuti 2015. aastal EM-finaalturniirile. "Kuigi mulle meeldib väga korvpalli mängida, tuli võtta vastu raske otsus oma karjäär lõpetada. Kahjuks ei pea keha enam lihtsalt sellistele koormustele vastu, mida nõuab tippsport," sõnas Kurbas klubi pressiteate vahendusel.

"Mul on hea meel jätkata Bigbank/Kalevis uute ülesannetega. Usun, et töötamine kohas, millega on emotsionaalne side, annab pikas perspektiivis häid tulemusi. Minu rolliks on jälgida igapäevase töö sujumist võistkonnas, esindada Bigbank/Kalevit reisidel ja aidata treenereid nii trennides kui ka mängudel. Lisaks on võimalus õppida tegevjuht Ramo Kase ja turundusjuht Allan Siimanni kõrval, et jätkata enda arendamist. Ootan uut väljakutset põnevusega ja loodan, et klubi saavutab tänu sellele seatud eesmärgid," lisas Kurbas.