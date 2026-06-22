Gregor Kuuba pikendas Bigbank/Kaleviga lepingut

Märtsi alguses põlve ristatisidet vigastanud Gregor Kuuba tegeleb Kalevi füsioterapeutide abiga vigastuse ravimisega ning on eelduste kohaselt uue hooaja keskel tagasi väljakul.

"Kuuba on mängija, kes on ennast selles liigas juba tõestanud. Kahjuks lõppes tema eelmine hooaeg vigastuse tõttu enneaegselt, mistõttu tundis klubi temast play-off'is kõvasti puudust," rääkis Kalevi uus peatreener Brett Nõmm. "Tegemist on universaalse mängijaga, keda saab edukalt kasutada nii rünnakul kui ka kaitses ning mitmel erineval positsioonil. Just selline mitmekülgsus annab treeneritele väärtuslikke võimalusi."

"Kuuba tagasitulekuga me ei kiirusta. Kui kõik läheb plaanipäraselt, loodame hooaja teises pooles näha teda taas platsil, kus tema mitmekülgsus ja võitluslikkus saavad olema meeskonnale suureks abiks," lisas treener.

Kuuba ütles, et põlvele tehtud operatsioon on edukas ning taastumine on läinud plaanipäraselt. "Mul läheb hästi, ootan hooaega ja platsile naasmist," sõnas ääremees.

Bigbank/Kalev tegeleb aktiivselt meeskonna komplekteerimisega ning hetkel on avalikkusele välja hõigatud peatreener Brett Nõmm, abitreener Kris Killing ning ääremängijad Hannes Saar ja Gregor Kuuba.