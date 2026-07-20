Bigbank/Kalev hankis uue leegionäri Inglismaa kõrgliigast

Bigbank/Kalev korvpalliklubi teatas, et sõlmis lepingu 25-aastase ja 205 cm pikkuse suur äär/keskmängija Owen McCormackiga.

North Carolina osariigis sündinud McCormack mängis neli esimest ülikooliaastat oma koduosariigis Presbyterian Blue Hose ülikooli eest Big South konverentsis ning viimase aasta Tennessee osariigis Lipscomb'i ülikooli meeskonnas NCAA kõrgeimas divisjonis.

Peale ülikoolikarjääri lõppu suundus ta Inglismaa kõrgliigasse Bristol Flyers'i meeskonda, kus veetis viimased kaks hooaega. Möödunud hooaja lõpus nimetati McCormack sealse kõrgliiga enim arenenud mängijaks (Most Improved Player of the Year). Põhihooajal mängis ta kokku 29 kohtumises keskmiselt 23 minutit, tuues selle ajaga 9,1 punkti ja 5,5 lauapalli.

Kalevi peatreenerile Brett Nõmmele jäi McCormack silma möödunud hooajal. "Nägin teda eelmisel hooajal oma silmaga ENBL-i liigas kui oma koduklubiga Bristol Flyers'i vastu mängisime. Owen jäi silma oma rahulikkusega ja kõrgel tasemel mängust arusaamisega."

"Ta on seda tüüpi mängija, kelle jaoks ei ole isiklikud punktid kõige tähtsamad, vaid üritab alati leida võistkonnale parimat lahendust. Rünnakul on ta tugevuseks kaugvisked ning pika mehe kohta väga hea söödu oskus. Kaitses loeb mängu väga hästi ja on õigel kohal aitamas," lisas Nõmm.

Bigbank/Kalev tegeleb aktiivselt meeskonna komplekteerimisega ning hetkel on avalikkusele välja hõigatud peatreener Brett Nõmm, abitreener Kris Killing, ääremängijad Hannes Saar, Gregor Kuuba, Patrik Saal, Hugo Toom ja Owen McCormack ning tagamängijad Kevaughn Allen ning Rasmus ja Kaspar Vuks.