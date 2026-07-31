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Bigbank/Kalev täiendas koosseisu ameeriklasest keskmängijaga

Korvpall
Damien Forrest
Damien Forrest Autor/allikas: kalevcramo/Instagram
Korvpall

Bigbank/Kalevi korvpallimeeskond sõlmis algavaks hooajaks lepingu 25-aastase ja 206 sentimeetri pikkuse Ameerika Ühendriikidest pärit keskmängija Damien Forrestiga.

Colorado osariigist Fort Collinsist pärit Forrest mängis kolm hooaega NCAA I divisjoni North Alabama ülikoolis. Oma viimasel ülikoolihooajal 2023/24 kogus ta keskmiselt 10,5 punkti ja 8,1 lauapalli mängu kohta.

Pärast ülikooli siirdus Forrest Saksamaa tugevuselt teise liiga klubisse Nürnberg Falcons, kus tema keskmisteks näitajateks kujunesid 9,1 punkti ja 5,1 lauapalli. Möödunud hooajal esindas ta Belgia-Hollandi ühisliigas Donar Groningenit ning viskas keskmiselt 13,3 punkti ja võttis 6,8 lauapalli kohtumise kohta.

Bigbank/Kalevi peatreener Brett Nõmme sõnul otsiti mängijat, kes suudaks mõjutada mängu mõlemal väljakupoolel.

"Damien on väga atleetlik ja füüsiline mängija, kes toob meie korvialusesse vajalikku jõudu ja liikuvust. Otsisime mängijat, kes suudaks mõjutada mängu mõlemal väljakupoolel ning olla efektiivne nii lauavõitluses kui ka korvi kaitsmisel," ütles Nõmm.

Treeneri sõnul on Forresti suurimaks ründevooruseks pick-and-roll-mäng, kus ta suudab teha kvaliteetseid katteid ja kiiresti korvi alla liikuda. Kaitses lisab ta meeskonnale pikkust, füüsilisust ja mitmekülgsust ning on võimeline kaitsma nii korvialuseid mängijaid kui ka vahetustes väiksemaid vastaseid.

Bigbank/Kalevi 2026/27 hooaja koosseisu kuuluvad lisaks Forrestile ääremängijad Hannes Saar, Gregor Kuuba, Patrik Saal, Hugo Toom, Owen McCormack ja Stenver Põder, keskmängija Damien Harrison ning tagamängijad Kevaughn Allen, Rasmus Vuks, Kaspar Vuks ja Kasen Harrison. Meeskond alustab ühistreeningutega 10. augustil.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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