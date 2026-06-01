Kiskonen lõpetas Jaapanis 20 parema seas, võit Taaramäe klubikaaslasele

Siim Kiskonen
Pühapäeval lõpetati Tokyo teedel 28. korda peetud Jaapani velotuur. 107,8-kilomeetrisel finaaletapil pälvis Siim Kiskonen (Levante Fuji Shizuoka) 16. ja Rein Taaramäe (Kinan Racing Team) 50. koha.

Eestlastel oli põhjust rõõmustada, sest sakslane Lucas Carstensen vormistas Taaramäe tehtud töö etapivõiduks. Sprindifinišis sai ta jagu taanlasest Alexander Salbyst (Li Ning Star) ja sloveenist Tilen Finkštist (Solution Tech NIPPO Rali), vahendab ejl.ee.

Velotuuri üldarvestuses viis esikoha Itaaliasse Matteo Fabbro (Solution Tech NIPPO Rali). Taaramäe lõpetas raske ja mägise velotuuri 24. ja Kiskonen 72. kohal.

Romet Pajur teenis Prantsusmaal sõidetud Pro tasemega velotuuri Boucles de la Mayenne – Credit Mutuel üldarvestuses 87. koha. Noorratturite konkurentsis oli eestlane 19. Pajuri kohad etappidelt olid 67., 21., 95. ja 89. Seejuures oli ta teisel etapil 126 kilomeetrit jooksikute seas. Prantsusmaale vormistasid kolmikvõidu Benoit Cosnefroy (UAE Team Emirates – XRG), Thibaud Gruel (Groupama – FDJ United; +0.07) ja Noa Isidore (Decathlon CMA CGM Team; +0.12).

Bretagne Ladies Touri (UCI 2.1) kokkuvõttes pälvis Eesti meister Elisabeth Ebras (Lotto Intermarche Ladies) 32. koha. 24,7-kilomeetrisel temposõiduetapil oli eestlanna 52., jäädes päeva parimale, šveitslanna Jasmin Liechtile (NEXETIS; 30.36) alla kolme minuti ja 32 sekundiga. 133-kilomeetrisel finaaletapil sai Ebras 44. koha, seejuures pälvis teist korda võidu tema klubikaaslane Sandrine Tas. Üldarvestuse võidu viis Šveitsi Liechti.

Toimetaja: Henrik Laever

