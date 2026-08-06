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Taaramäe alustas Türgi velotuuri tugevalt

Jalgrattasport
Rein Taaramäe
Rein Taaramäe Autor/allikas: Syunsuke FUKUMITSU
Jalgrattasport

Türgis peetaval Kahramanmaraşi velotuuril (UCI 2.2) hoiab Rein Taaramäe kahe etapi järel neljandat kohta. Hiinas toimuval Himaalaja velotuuril (UCI 2.1) on aga tiimide üldarvestuse liider Eesti profiklubi Quick Pro Team.

Kahramanmaras velotuuri 128,3-kilomeetrise avaetapi lõpp oli mägine, mis lõhkus grupi laiali. Kaksikvõidu pälvisid Solution Tech Nippo Rali ratturid Kyrylo Tsarenko ja Santiago Umba. Kolmandana finišeeris hollandlane Adne van Engelen (Terengganu Cycling Team) ja neljandana Taaramäe, vahendab ejl.ee.

Teine etapp, millel oli pikkust 114 kilomeetrit, oli siledam ja lõppes suure grupifinišiga. Taaramäe vedas lahti oma klubi sakslasest sprinterit, kes sai serblase Dušan Rajovici (Solution Tech Nippo Rali) järel teise koha. Kolmanda koha sai kodupubliku rõõmuks Mehmet Cicek (Konya Büyüksehir Belediye Spor). Taaramäe ületas lõpujoone 42. kohal.

Velotuuri üldarvestuses lähevad kolmandale etapile parimatena vastu Tsarenko, Umba, Van Engelen ja Taaramäe. Kolmas etapp on taas mägisem ja sel on pikkust 135,3 kilomeetrit.

Toimetaja: Lisette Holst

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