Taaramäe kerkis üldarvestuses esikolmikusse

Guadeloupe velotuuri (UCI 2.2) seitsmendal etapil (146,6 km) võidutses austerlane Kilian Feurstein (Team Vorarlberg; 3:21.32). Ron Rooni (Vendee U Primeo Energie; +0.13) sai 68. koha. Üldarvestuses on eestlane 21. positsioonil (+12.49). Liidrina jätkab ameeriklane Owen Cole (Entreposage Bluebird Quebec en velo).

Velotuuri liidrina jätkab Tsarenko, kellele Umba kaotab kahe ja Taaramäe 31 sekundiga. Velotuuril jääb veel pidada 110,8-kilomeetrine siledama lõpuga etapp. Eestlase edu neljandat kohta hoidva hollandlase Adne van Engeleni (Terengganu Cycling Team) ees on kuus sekundit.

Ligi 2000 tõusumeetriga etapil võidutses Colombia rattur Santiago Umba (Solution Tech Nippo Rali; 3:10.43), alistades finišiheitluses hispaanlase Benjamin Pradesi (VC Fukuoka; +0.00). Kolmanda koha pälvis liidrisärgis sõitnud Kyrylo Tsarenko (Solution Tech Nippo Rali; +0.02). Sama aja said veel kirja Taaramäe ja Eritrea rattur Awet Aman (Istanbul Team). Järgmised kaotasid juba enam kui 22 sekundit, vahendab ejl.ee .

Türgis jätkuval Kahramanmaras velotuuri (UCI 2.2) kolmandal etapil (135,3 km) sai Rein Taaramäe (Kinan Racing Team) neljanda koha, mis kergitas ta kokkuvõttes kolmandale positsioonile.

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