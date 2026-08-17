Taaramäe lõpetas Türgis ühepäevasõidul esikümnes

106 kilomeetri pikkune võistlus viis ratturid Musta mere rannikul asuvast Ordu linnast Persembe platool asuva finišini. Kuigi rajal ei olnud ametlikult kategoriseeritud tõuse, kogunes päeva jooksul ligi 2800 tõusumeetrit, muutes võistluse väga nõudlikuks. Distantsi esimeses pooles liiguti mööda Musta mere rannikule iseloomulikke avatud teid, seejärel suundus võistlus järjest mägisemale maastikule. Otsustavaks kujunesid viimased 20 kilomeetrit, mil tõusunurgad suurenesid ja tugevamad meeskonnad hakkasid tempot tõstma, vahendab ejl.ee.

KINAN Racing Teamist püsisid eesotsas Taaramäe, Hashikawa ja Yuma Koishi. Kui umbes kümneliikmeline tugevamate ratturite grupp konkurentidest eraldus, suutsid nii Taaramäe kui ka Hashikawa sellega kaasa minna. Võistluse üheks keerulisemaks osaks oli üheksa kilomeetrit enne finišit alanud kehva teekattega tõusev lõik. Valdavalt laugel tõusul leidus ka umbes seitsmeprotsendiseid järsemaid osi, mis tegid juba raske võistluse lõpu veelgi raskemaks.

Kaks kilomeetrit enne finišit ründas juhtgrupist üks rattur. Tema järel moodustus viieliikmeline jälitajate grupp, kuhu kuulusid ka Taaramäe ja Hashikawa. Taaramäe tegi lõpuosas tööd meeskonnakaaslase heaks ning Hashikawa püsis tänu sellele kõrgete kohtade konkurentsis kuni finišini. Hashikawa lõpetas võistluse kolmandana, Taaramäe sai kuuenda koha. Esikoha napsas endale ukrainlane Kyrylo Tsarenko (Solution Tech Nippo Rali).

Ordu võistlusnädal koosneb kahest järjestikusel päeval peetavast ühepäevasõidust. Coast to Summitile järgneb Ordu Black Sea Classic, kus Taaramäe ja Kinan Racing Team jätkavad võitlust kõrgete kohtade eest.