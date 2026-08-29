Taaramäe vedas Türgis jooksikuid enam kui 100 kilomeetrit

Väikesest grupist sprintis end teist päeva järjest võitjaks türklane Ramazan Yilmaz (Konya Büyüksehir Belediye Spor; 3:13.45). Taaramäe tiimikaaslane Yuma Koishi finišeeris kümnendana. Eestlane ise vajus pika vedamise järel tagasi peagruppi, mis kaotas jooksikutele ühe minuti ja kolme sekundiga. Taaramäe ületas finišijoone 33. positsioonil, vahendab ejl.ee.

"Andsin ühel kahekilomeetrisel tõusul viis minutit nii palju kui tuli ja olimegi 15 ratturiga ette alles jäänud," rääkis Taaramäe. "Kuna noored kolleegid sõita ei tahtnud, siis vedasin üksinda seda gruppi ligi sada kilomeetrit kuni oma viimase kütusetilgani. Seejärel langesin ise peagruppi."

Taaramäe lisas, et kuna Samsuni velotuuri profiil ei ole tema jaoks huvitav, siis ta hea meelega aitab meeskonda. "Olin siin eelmisel aastal üldarvestuses teine, aga kuna sel aastal on profiilid ebahuvitavad ja siledad, siis mul ei ole erilist isu tulemust taga ajada. Tulin siia juba päris hea treeningu pealt ja saan nüüd siin ühe hea nädala veel otsa," ütles ta.

Üldarvestuses jätkab liidrina Yilmaz. Taaramäe tiimikaaslane Koishi kerkis üheksandaks. Eestlane ise hoiab 34. positsiooni. Velotuuri kolmandal etapil on pikkust 130,6 kilomeetrit.