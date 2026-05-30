Ebras aitas tiimikaaslase võidule ja lõpetas ise esikümnes

Elisabeth Ebras
Elisabeth Ebras
Prantsusmaal alanud Bretagne Ladies Touri (UCI 2.1) avaetapil (Ploemeur – Plouay; 120,6 km) võidutses belglanna Sandrine Tas (Lotto Intermarche Ladies; 3:09.43). Eesti meister Elisabeth Ebras lõpetas üheksandal kohal.

Tas edestas finišijoonel taanlannat Amalie Diderikseni (Cofidis Women Team) ja kaasmaalannat Helene Hestersi (Liv AlUla Jayco Women's Continental Team).

"Aitasin tiimi ja proovisin sekundeid võita, et saaksin omale parima noorratturi valge särgi, aga kahjuks lasin end finišis meie sprinteri juurest ära suruda ja jäin tuule kätte," vahendab ejl.ee eestlanna sõnu. "Siiski väga hea päev kogu naiskonnale!"

Noorratturite arvestuses hoiab Ebras teist kohta, jäädes Hestersist kolme sekundi kaugusele. Laupäeval on velotuuril kavas 24,7-kilomeetrine temposõit.

Prantsusmaal peetaval Boucles de la Mayenne – Credit Mutuel velotuuril (UCI 2.Pro) sai Romet Pajur (Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies) esimesel grupisõidu etapil grupifinišis 21. koha. Parim oli hollandlane Olav Kooij (Decathlon CMA CGM Team; 3:48.49). Üldarvestuses on esikohal taanlane Julius Johansen (UAE Team Emirates – XRG). Pajur jätkab võistlemist 63. positsioonil (+0.28). Laupäeval sõidetakse 215,1-kilomeetrine etapp marsruudil Aron – Pre-en-Pail-Saint-Samson.

Jaapani velotuur (UCI 2.2) jätkus viienda etapiga ( Fuji Speedway – Mount Fuji; 62,1 km), mille võitis itaallane Matteo Fabbro (Solution Tech NIPPO Rali; 2:03.54). Rein Taaramäe (Kinan Racing Team; +7.48) lõpetas 25. ja Siim Kiskonen (+30.50) 77. positsioonil. Taaramäe sõnul pole tal nii kehva päeva ammu olnud.

Kokkuvõttes jätkab Taaramäe 20. (+8.16) ja Kiskonen (+1:09.00) 77. kohal. Liidripositsioonile kerkis Fabbro. Velotuuri kuuendal etapil ootab rattureid ees 108,8 kilomeetrit.

Prantsusmaal peetaval Alpes Isere Touri (UCI 2.2) kolmandal etapil (153,9 km) sai võidu belglane Liam Van Bylen (Decathlon CMA CGM Development Team; 3:25.57). Markus Mäeuibo (Charvieu Chavagneux Isere Cyclisme; +11.59) finišeeris 97. kohal. Üldarvestuses on eestlane 95. positsioonil, liidrina jätkab belglane Matisse van Kerckhove (Team Visma | Lease a Bike Development). Laupäeval on velotuuril kavas 165,1 kilomeetrit.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

