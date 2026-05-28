X!

Meeskondlik temposõit pakkus Taaramäele hoopis isemoodi elamust

Jalgrattasport
Rein Taaramäe
Rein Taaramäe Autor/allikas: Syunsuke FUKUMITSU
Jalgrattasport

Jaapani velotuur (UCI 2.2) jätkus kolmapäeval 11,4-kilomeetrise meeskondliku temposõiduga. Rein Taaramäe sai koos oma meeskonna Kinan Racing Teamiga kuuenda koha.

Päeva parima aja, 15 minutit ja 44 sekundit sõitis välja Solution Tech NIPPO Rali. Kinan Racing Team kaotas võitjale 17 sekundiga. Taaramäe sõnul oli see meeskondlik temposõit täiesti erinev nendest, mida ta on varem sõitnud, vahendab ejl.ee.

"Laias laastus võis seda nimetada tiimi kriteeriumiks, sest oli palju kurve, tehniline laskumine, tehniline tõus. See ei olnud klassikaline üksteise alla jõuga vajutamine, pigem tuli palju keskenduda ja ka taktikat teha, kus keegi rohkem peaks vedama ja kus keegi vähem. Finiš oli tõusu otsas, mis nõudis kolme head tõusumeest, kuigi tõus ise väga pikk ei olnud – 1,5 kilomeetrit, aga seda pidi mitu korda sõitma. Ehk kokkuvõttes väga raske," rääkis Taaramäe.

"Kuues koht oli enam-vähem normaalne. Natuke oleks saanud paremini, aga kaotasime ühe mehe eilse kukkumise tõttu. Kuna tal pea terve öö valutas, siis see oli ohtlik olukord ja ta ei startinud. See natuke pidurdas meie hoogu, aga õnneks palju ära ei andnud. Pigem mõne tiimi vastu võitsin aega."

"Eks ole näha, mis [neljapäeval] saab. Tuleb väga raske etapp 2700 tõusumeetriga ja lubab vihma. Täitsa huvitav. See etapp tuleb üle elada ja kui homme jõuan normaalselt finišisse, siis on mingi võimalus esikümnesse sõita. [Reedel] on ees ootamas Mount Fuji etapp. Suures pildis on kõik korras ja hästi," lisas Taaramäe.

Siim Kiskoneni sai koos koduklubi Levante Fuji Shizuokaga (+2.26) 15. koha.

Üldarvestuses jätkab liidrina itaallane Tommaso Dati (Team UKYO). Taaramäe (+0.47) on seitsmendal ja Kiskonen (+18.38) 57. kohal. Neljandal etapil on pikkust 118,9 kilomeetrit.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

jalgrattauudised

13:09

Küljetuul lõhkus Leedu tuuri avaetapil gruppi, Ärm finišeeris teisena

11:33

Meeskondlik temposõit pakkus Taaramäele hoopis isemoodi elamust

27.05

Mihkelsi tiimikaaslane sai esimese suurtuuri etapivõidu

27.05

Taaramäe pidas Jaapanis karmi päeva vastu

26.05

Liidrisärgis Vingegaard ületas finišijoone uhkes üksinduses

26.05

Tamm jõudis Prantsusmaal pjedestaalile ja oli parim noorrattur

25.05

Mihkels: näen endal veel ühte sprindivõimalust Roomas

25.05

Lõiv alustas seljavalu kiuste maailma karika sarja

25.05

Jaapanis neljandana lõpetanud Taaramäe väärtuslikke sekundeid

24.05

Mihkels mahtus Girol 20 parema sekka

24.05

Alutaguse rattamaraton vajab nii kaitseväe kui ka Enefiti luba

23.05

Vingegaard tõusis oodatud rünnakuga Itaalia velotuuri liidriks

23.05

Raplamaa rattamaratoni võitsid Pajur ja Leinonen

22.05

Kodustel teedel sõitnud Itaalia rattur võitis Giro etapi

22.05

Rattaralli veteran Kalju Koch: tänavu tahan üksipäini veereda

21.05

Mihkels sai Girol grupifinišis seitsmenda koha

21.05

Mihkels tundis Giro 11. etapil, et keha ei töötanud veel vajalikus režiimis

20.05

Narvaez alistas lõpuduellis Masi, üldliidriks jäi Eulalio

19.05

Ganna võitis kindlalt temposõidu, Eulalio suutis Vingegaardi selja taha jätta

19.05

Riko Mäeuibo väänas Austrias õla paigast

sport.err.ee uudised

13:46

Enden: peatreener peab peeglisse vaatama, kaotada tuleb ka osata

13:09

Küljetuul lõhkus Leedu tuuri avaetapil gruppi, Ärm finišeeris teisena

12:37

Ogier pole tuleviku osas otsust teinud: olen juba mõnda aega rallit sõitnud

11:59

Kardisportlane Priit Sei oli Rootsis võidukas

11:33

Meeskondlik temposõit pakkus Taaramäele hoopis isemoodi elamust

10:56

Värava löönud Kirpu sai Horvaatias karikat tõsta

10:21

Mölder ja Ojakäär said avaringist kindlalt edasi

09:48

Carolina sai Stanley karikavõistlustel kolmanda järjestikuse võidu

09:12

Rannula ja Tass alustasid poolfinaalseeriat kindla võiduga

08:41

Crystal Palace lisas auhinnakappi Konverentsiliiga karika

08:05

Jaapani ralli testikatsel näitas kiireimat minekut Ogier

27.05

Zverev lükkas maailma 43. reketi kindlalt kõrvale

27.05

Hannes Soomer stardib nädalavahetusel superbike'ide MM-sarjas

27.05

Romet Tsirna tõusis RallyX etapil neli korda pjedestaalile

27.05

Sakus toimunud cheerleader'ite jõuproovil jätsid eestlased mitmed esikohad koju

27.05

ETV spordisaade, 27. mai

27.05

Jürgen Henn avalikustas jalgpallikoondise koosseisu Balti turniiriks Uuendatud

27.05

Djokovic jõudis Prantsusmaa lahtistel kolmandasse ringi

27.05

Hollas - Remmelg ei jõudnud eliitturniiri põhitabelisse

27.05

Mai Narva tõusis EM-il kolme hulka

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo