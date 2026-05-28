Meeskondlik temposõit pakkus Taaramäele hoopis isemoodi elamust

Päeva parima aja, 15 minutit ja 44 sekundit sõitis välja Solution Tech NIPPO Rali. Kinan Racing Team kaotas võitjale 17 sekundiga. Taaramäe sõnul oli see meeskondlik temposõit täiesti erinev nendest, mida ta on varem sõitnud, vahendab ejl.ee.

"Laias laastus võis seda nimetada tiimi kriteeriumiks, sest oli palju kurve, tehniline laskumine, tehniline tõus. See ei olnud klassikaline üksteise alla jõuga vajutamine, pigem tuli palju keskenduda ja ka taktikat teha, kus keegi rohkem peaks vedama ja kus keegi vähem. Finiš oli tõusu otsas, mis nõudis kolme head tõusumeest, kuigi tõus ise väga pikk ei olnud – 1,5 kilomeetrit, aga seda pidi mitu korda sõitma. Ehk kokkuvõttes väga raske," rääkis Taaramäe.

"Kuues koht oli enam-vähem normaalne. Natuke oleks saanud paremini, aga kaotasime ühe mehe eilse kukkumise tõttu. Kuna tal pea terve öö valutas, siis see oli ohtlik olukord ja ta ei startinud. See natuke pidurdas meie hoogu, aga õnneks palju ära ei andnud. Pigem mõne tiimi vastu võitsin aega."

"Eks ole näha, mis [neljapäeval] saab. Tuleb väga raske etapp 2700 tõusumeetriga ja lubab vihma. Täitsa huvitav. See etapp tuleb üle elada ja kui homme jõuan normaalselt finišisse, siis on mingi võimalus esikümnesse sõita. [Reedel] on ees ootamas Mount Fuji etapp. Suures pildis on kõik korras ja hästi," lisas Taaramäe.

Siim Kiskoneni sai koos koduklubi Levante Fuji Shizuokaga (+2.26) 15. koha.

Üldarvestuses jätkab liidrina itaallane Tommaso Dati (Team UKYO). Taaramäe (+0.47) on seitsmendal ja Kiskonen (+18.38) 57. kohal. Neljandal etapil on pikkust 118,9 kilomeetrit.