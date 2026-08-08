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Hiline rünnak tõstis Volleringi viimaseks etapiks napi eduga liidrisärki

Jalgrattasport
Demi Vollering
Demi Vollering Autor/allikas: SCANPIX/AP
Jalgrattasport

Naiste Prantsusmaa velotuuri eelviimase etapi (Sisteron - Nice; 171 km) võitis hollandlanna Demi Vollering (FDJ United–Suez), kes kerkis ühtlasi napi eduga kollasesse liidrisärki.

Tänavuse naiste Touri pikimal ning 1600 tõusumeetriga etapil olid pikalt teistelt eest Maeva Squiban (UAE Team L'IMAD) ja Loes Adegeest (Lidl-Trek). Duo kasvatas oma edu vahepeal ka kuuele minutile, aga viimasel 20 kilomeetril otsustavaks saanud kolme tõusu eel oli sellest alles jäänud 1.15.

Esimesena läbitud lühikese Cote de Colomarsi laskumisel Squiban kukkus ja üksinda jäi ette hollandlanna, kes püüti siis 2,5-kilomeetrisel Cote de la Ginestiere'i tõusul FDJ United-Suezi karmi tempo abil kinni.

Kaheksa kilomeetrit enne finišit ründas Vollering 450-meetrisel ja 13-protsendilise tõusunurgaga Chemin de l'Arietal, temaga suutsid esialgu kaasa minna Elisa Longo Borghini (UAE Team L'IMAD) ja liidrisärki kandnud Kasia Niewiadoma-Phinney (Canyon-SRAM), hollandlanna ründas siis uuesti ning saavutas tipuks kolmesekundilise edu, mis suurenes finišiks itaallanna ja poolatari ees 17 sekundile.

"Jaanuaris käisin siin rajaga tutvumas ja nägin end vaimusilmas kollast särki võtmas. See ei tundunud loogiline ja unustasin selle. Täna hommikul tekkis mul deja-vu tunne ja mõtlesin: "võib-olla see oli tõsi; võib-olla see peabki nii minema"," rääkis Vollering etapi järel.

Enne Touri viimast etappi edestab kollasesse särki tõusnud Vollering Niewiadomat nüüd kaheksa sekundiga, Marlen Reusser (Movistar) kaotab kolmandana 1.12. Pühapäevasel viimasel etapil sõidetakse Nice'i ümbruses neli ringi nelja Col d'Eze'i (7,8 km; 5,9%) tõusuga. Finiš on sile.

"Homne on ilma igasuguse kahtluseta üliraske. Viimasel päeval võib kõike juhtuda, aga vähemalt alustan viimast etappi kollases liidrisärgis ja see on juba omaette unistuse täitumine. Anname endast kõik, et seda särki homme hoida: oleme kõigeks valmis," lisas Vollering.

Toimetaja: Anders Nõmm

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