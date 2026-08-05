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Võistkonnatöö tõi Volleringile Touril võidu ja kahandas kokkuvõttes vahet

Jalgrattasport
Demi Vollering
Demi Vollering Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Jalgrattasport

Naiste Prantsusmaa velotuuri viienda etapi (Macon - Belleville-en-Beaujolais; 140 km) võitis Hollandi rattakuulsus Demi Vollering (FDJ United-SUEZ).

Ligi 3000 tõusumeetriga etapil läksid jooksikud, kuhu kuulusid ka kaks Volleringi naiskonnakaaslast, eest 80 km enne finišit ning Volleringi ülejäänud tiim juhtis jälitustööd Col de Durbize'ini, mil hollandlanna rünnak jättis suure osa kokkuvõttele sõitvatest tippudest selja taha.

Franziska Koch ja Juliette Berthet pakkusid lõputõusul Volleringile suurt abi ja Hollandi rattalegend suutis teise kategooria Mont Brouillyl enda tuulde jätta kõik peale Kasia Niewiadoma-Phinney (Canyon-SRAM). Laskumisel liitus duoga ka üldliider Marlen Reusser (Movistar).

Viimasest kurvist välja tulles ründas esimesena Niewiadoma-Phinney, aga Volleringil õnnestus vahe kinni sõita ja tema ees etapivõit võtta. "Täna oli lihtsalt ülilahe sõit: kogu võistkond, iga sõitja nägi selle nimel vaeva ja ma naudin selliseid võite kõige rohkem. Kui kõik panustavad raske tööga, on võit veelgi erilisem, sest seda tehakse ühiselt," kommenteeris Vollering.

"Teadsin, et Kasia ründab varakult, sest ta teeb seda alati ning teadsin, et Marlen mängib lõpuni tulega. Mõtlesin aga, et kui ma midagi ei tee, võidab Kasia ning ma pean proovima - andsin endast finišijooneni kõik, see oli väga pikk sprint, aga vajasin lõpusirgel iga meetrit," lisas Vollering.

Kokkuvõttes vähendas Vollering tänu boonussekunditele vahet Reusseriga kahe sekundi võrra ning kaotab šveitslannale nüüd teisena 12 sekundit. Niewiadoma-Phinney jääb kolmandana Reusserist maha 1.17, järgmisi edestab poolatar aga ligi pooleteise minutiga. Naiste Touril on jäänud sõita veel neli etappi.

Toimetaja: Anders Nõmm

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