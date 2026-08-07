Poolatari otsustav minek tõi talle kollase särgi

Velotuuri seitsmes etapp viis naised esimest korda Mont Ventoux' mäele, mida mehed on ajaloo jooksul korduvalt vallutanud. See tähendas enam kui 15-kilomeetrist lõputõusu keskmise kaldenurgaga 8,8 protsenti.

Üheksa kilomeetrit enne lõppu ründas Niewiadoma-Phinney ja tegi konkurentidega sisse enam kui minutilise vahe. Teisena lõpetanud hollandlanna Demi Vollering (FDJ United - SUEZ) kaotas talle minuti ja 16 sekundiga.

Kolmandana ületas finišijoone itaallanna Elisa Longo Borghini (UAE Team L'IMAD; +1.42) ja neljandana üldliidri kollast särki kandnud Marlen Reusser (Movistar Team; +1.46).

See tähendas, et Niewiadoma kerkis kolmandalt kohalt ise üldliidriks. Vollering kaotab talle kaks etappi enne lõppu 15 sekundiga ja kolmandaks langenud Reusser 39 sekundiga.

Laupäeval on kavas velotuuri pikim ehk pea 172-kilomeetrine jõuproov marsruudil Sisteron - Nice. Kuigi sinna jäävad ka mõned madalamad tõusid, siis distantsi teine pool kulgeb valdavalt allamäge.

Pühapäeval lõpetab velotuuri 99-kilomeetrine kihutamine Nice'is, kus tuleb kolm korda võtta teise ja siis korra ka esimese kategooria tõusu.