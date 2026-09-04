Rait Ärm oli võidukas Tšehhis, Karl Patrick Lauk Hiinas

Ärm edestas Tšehhis suures grupifinišis šveitslast Nicola Schleunigerit (Run & Race – Solarpur) ja tšehhi Maximilian Kerli (Fany Gastro_integray_L27).

"Alguses läks kahe ratturiga atrõõv eest ära ja seejärel hakati seda kontrollima. Panime ka ühe tiimikaaslase ette tööle ja umbes 30 kilomeetrit enne finišit saadi jooksikud kätte. Seejärel hakkas ründamine pihta," rääkis Ärm võistluse järel. "Õnneks tuli ikka suur grupifiniš. Lätlane Martinš Pluto pani mind viimasesse kurvi heale positsioonile ja sealt oli edasi ainult vormistamise küsimus."

Velotuuril on kokku neli etappi. Teisel päeval on pikkust 146,6 kilomeetrit.

Lauk pani Hiinas oma paremuse maksma Colombia sprinteri Victor Ocampo (Team Medellin – EPM) ja austraallase Kurt Eatheri (Ccache x Bodywrap) ees. Teistest eestlastest sai Mihkel Räim (Quick Pro Team) üheksanda, Markus Pajur (Fnix – scom – Henxiang Cycling Team) 49., Oskar Nisu (China Anta – Mentech Cycling Team) 55., Oskar Küüt (Quick Pro Team) 57., Lauri Tamm (China Anta – Mentech Cycling Team) 59., Aaron Aus (Quick Pro Team) 82., Martti Lenzius (Quick Pro Team) 89. ja Richard Ründva (Team Novo Nordisk) 91. koha.

Velotuuril sõidetakse kokku kolm etappi, neist teisel on pikkust 94,8 kilomeetrit.

Inglismaal jätkuval 22. Lloyds Tour of Britain Men (UCI 2.Pro) teisel etapil (181,1 km) oli parim belglane Tim Merlier (Soudal Quick-Step; 3:53.55). Frank Aron Ragilo (Lucky Sport Cycling Team; +1.43) ületas finišijoone 49. positsioonil. Velotuuri üldarvestuses hoiab eestlane 59. kohta (+5.27). Liidrina läheb kolmandale etapile vastu inglane Lewis Askey (NSN Cycling Team).

Belgias peetud naiste ühepäevasõidul Muurclassic Geraardsbergen (UCI 1.2; 110 km) pälvis võidu sakslanna Linda Riedmann (Lotto Intermarche Ladies; 2:49.18). Ann-Christine Allik (Revvi-EGS Group-Velopro; +2.24) sai 53. ja Liisi Lohk (Revvi-EGS Group-Velopro; +4.57) 72. koha.