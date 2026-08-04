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Šveitsi rattur haaras Prantsusmaal kollase liidrisärgi

Jalgrattasport
Marlen Reusser
Marlen Reusser Autor/allikas: SCANPIX / AFP
Jalgrattasport

Naiste Prantusmaa velotuuril näitas teisipäeval kõige väledamat jalga šveitslanna Marlen Reusser (Movistar), kes kerkis ühtlasi ka üldliidri positsioonile.

Velotuuri neljanda etapina oli kavas 21-kilomeetrine individuaalne temposõit (Gevrey-Chambertin - Dijon). Selle kestel tuli ületada ka kahekilomeetrine ja 6,7-protsendine tõus. Teine pool kulges pigem allamäge.

Kõige paremat minekut näitas 34-aastane Reusser, kes sai kirja aja 27.30,9. Ta edestas 3,27 sekundiga hollandlannat Lieke Nooijenit (Team Visma | Lease a Bank). Teine hollandlanna Demi Vollering (FDJ United - SUEZ) kaotas juba 17,20 sekundiga.

Suuri raskusi oli tiitlit kaitsval kohalikul lootusel Pauline Ferrand-Prevot'l (Team Visma | Lease a Bike). Ta kaotas Reusserile kahe minuti ja 12,58 sekundiga ning näitas alles paremuselt 34. aega.

Kokkuvõttes sai Reusser enda selga tõmmata ka kollase liidrisärgi. Vollering kaotab talle nüüd 14 sekundiga. Kolmandaks tõusis prantslanna Cedrine Kerbaol (EF Education-Oatly), kuid kaotust šveitslannale on 54 sekundi jagu. Senine üldliider Sigrid Ytterhus Haugset (Uno-X Mobility) langes neljandaks (+0.56).

Tänavusel naiste Tour de France'il sõidetakse üheksa etappi. Eesti esindaja Elisabeth Ebras (Lotto Intermarche Ladies) katkestas teisel etapil.

Toimetaja: Siim Boikov

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