Tribuntsov: tahaks olla lühiraja MM-il suures mängus

Ujumise Eesti meistrivõistlustel Tartus oli teise päeva parimaks tulemuseks Ralf Tribuntsovi võiduaeg kroolisprindis.

Tribuntsov edestas oma tugevat kodust konkurenti Daniel Zaitsevit kroolisprindi finaalis üsna kindlalt – rohkem kui kolme kümnendikuga, kuid tulemus valmistas pettumuse.

Pärast reedel püstitatud Eesti rekordit 100 meetri finaalis ootas Tribuntsov ka poole lühemal distantsil märksa paremat aega kui laupäeval ujutud 22,43. Hooaja tippmargist jäi puudu 19 ja Eesti rekordist 36 sajandikku.

"Nädal aega tagasi ujusin 22,2. Sinna kanti oleks võinud kindlasti täna ujuda. Tahaks video pealt näha, mis mul valesti läks. Minu arvates oli normaalne, aga poisid ütlesid, et juba stardis olin Danielist maas, kellega muidu olen võrdne. Midagi vist läks nihu," rääkis Tribuntsov ERR-ile. "Võib-olla jäi eilne võistluspäev rohkem sisse kui arvasin. Võib ka mitu asja olla. Ujumine on selline naljakas ala, kus vahepeal lihtsalt ei tule välja," lisas ta.

Lühiraja Euroopa meistrivõistluste kuldmedalistina püüab Tribuntsov ka pikas basseinis Euroopa tippudele lähemale jõuda. "Üks medal andis indu juurde. Vere maitse jäi suhu, et tahaks veel," märkis ta. "Nüüd on pikaraja EM tulemas, mis on minu jaoks natukene raskem ja aasta lõpus toimub lühiraja MM. Tahaks olla MM-il suures mängus. Olen selle jaoks rohkem jõutreeningut teinud. Praegu olen vist kõige raskem, mis ma olen sportlasena olnud. Vaatame, kuidas see sobib mulle. Kui istun vees natukene liiga sügaval, siis võtan kaalust alla, et saaks kõrgemale vee peale. Aga jõud on oluline. Natukene veel katsetame."

Järgmisel nädalal seisab Tribuntsovil ees väga oluline võistlus Londonis. "Seal sooviks igas stardis korralikud isikliku rekordid teha. See võistlus peaks näitama, kuidas aasta esimene pool on kulgenud. See on nüüd esimene oluline mõõdupunkti koht. Kui seal läheb hästi, siis teen väikese treeningtsükli uuesti ja kui midagi läheb nihu, siis teen korrektuurid ja proovin EM-iks vead parandada," selgitas Tribuntsov.

Toimetaja: Henrik Laever

Tribuntsov: tahaks olla lühiraja MM-il suures mängus

