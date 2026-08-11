X!

Tiitlikaitsja Jefimova ujus EM-i poolfinaalis oma põhialal Eesti rekordi

Ujumine
Eneli Jefimova
Eneli Jefimova Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Newspix
Ujumine

Ujumise Euroopa meistrivõistlustel Pariisis pääses Eneli Jefimova 100 meetri rinnulidistantsil uue Eesti rekordiga kolmapäeval toimuvasse finaali.

Teises poolfinaalis kuuendal rajal ujunud Jefimova läbis kaks basseinipikkust ajaga 1.05,78, millega nihutas eelmise aasta maist kehtinud Eesti rekordit kolme sajandikuga.

Jefimovale andis see teises poolfinaalis teise koha, kiireim oli britt Angharad Evans 1.04,97-ga. Esimese poolfinaali kiireim oli iirlanna Mona Mc Sharry ajaga 1.05,64 ehk Jefimova oli kahe poolfinaali kokkuvõttes kolmas. Neile järgnesid Benedetta Pilato (1.05,85), Anna Elendt (1.05,92), Jevgenija Tšikunova (1.06,16), Tes Schouten (1.06,36) ja Lisa Angiolini (1.06,47).

Kaks aastat tagasi tõi Jefimovale Budapestis sel distantsil kulla aeg 1.06,41. Lähimat konkurenti edestas ta toona enam kui poole sekundiga.

Naiste 100 meetri rinnuliujumise finaal toimub Pariisis kolmapäeva õhtul.

"Ma arvan, et fännid muretsesid natuke rohkem, aga usaldan treenerit täielikult. Isiklik rekord ja Eesti rekord tulid ära, ent tähtsam on ikkagi homme," ütles Jefimova pärast ujumist otseülekandes.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

ujumisuudised

11.08

Jefimova: rekord näitab, et olen paremas vormis kui kunagi varem

11.08

Tiitlikaitsja Jefimova ujus EM-i poolfinaalis oma põhialal Eesti rekordi

11.08

Jefimova pääses EM-il kindlalt poolfinaali, Randväli ujus Eesti rekordi

10.08

Tribuntsov viis rekordi uude sekundisse, aga finaali ei saanud

10.08

Briti teatenelikud näitasid konkurentidele kandu

10.08

Tribuntsov ja Zaitsev pääsesid EM-il poolfinaali

07.08

Eesti teatevõistkond jääb avavee EM-i viimaselt alalt kõrvale

07.08

Eestlased langesid EM-il välja esimese ujumise järel

06.08

Salu läheb EM-i nautima: ujumises tuleb protsessi usaldada

06.08

Eesti avaveeujuja pälvis EM-i debüüdil 24. koha

05.08

Koondise peatreener Meijel: läheme Pariisi pauku tegema

05.08

Zirk: medalimõte on endiselt olemas

05.08

Tribuntsov: eesmärk on ujuda finaali ja teha isiklikud rekordid

05.08

Jefimova enne EM-i: tiitlikaitsjana on raskem starti minna

04.08

Treener Hein: praegu on suurem valu möödas ja Pasko jätkab võistlemist

04.08

Konkurendi löök katkestas Pasko lootustandva EM-i debüüdi

04.08

Paavo: Eesti avaveeujujatel on Pariisis esikümnekoht täiesti tehtav

03.08

Poola mees ujus üle Läänemere

01.08

Zaitsev saavutas Sloveenias esikoha, Tribuntsov sai disklahvi

01.08

Eesti saadab ujumise EM-ile 20 sportlast

sport.err.ee uudised

11.08

Suurbritannia võttis meeste 100 m jooksus kaksikvõidu Uuendatud

11.08

Mülla: finaalis tuleb täiega panema minna

11.08

Mülla pääses EM-il kindlalt lõppvõistlusele

11.08

Sportlaskarjääri lõpetanud Kurbas alustab tööd Kalevi abitreenerina

11.08

ETV spordisaade, 11. august

11.08

Morozov: mul on suur au võistelda Eesti eest

11.08

MM-hõbe Iir peab maailmarekordi sihikule võtma: muidu treener ei viitsi!

11.08

Jefimova: rekord näitab, et olen paremas vormis kui kunagi varem

11.08

Bruus: lootsin puhkusele minna, aga see, et olen EM-il, on kindlasti parem

11.08

Tilga sihib EM-il 8500 punkti

11.08

Tiitlikaitsja Jefimova ujus EM-i poolfinaalis oma põhialal Eesti rekordi

11.08

Uusoru teekond hõbedani: tegin kaks aastat ainult heiteid, sealt see krempel kokku tuli!

11.08

Eesti noortekoondis alistas Soome arengumeeskonna

11.08

Erm tiitlikaitsja staatusest: number muutub, aga võistlus mitte

11.08

Eesti jalgpallikoondis alustab Rahvuste liigat Reykjavikis

11.08

Swiatek loovutas teel poolfinaali kolm geimi, Svitolina vajas kolme setti

11.08

Eesti noorratturid jätkasid Poolas edukate võistlustega

11.08

Jokici agent kinnitas: Panathinaikos tegi NBA staarile pakkumise

11.08

Kindlalt lõppvõistlusele pääsenud Ceh: olen aasta parimas vormis

11.08

Hollas ja Remmelg alustavad karjääri teist EM-i maailmameistrite vastu

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo