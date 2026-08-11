Tiitlikaitsja Jefimova ujus EM-i poolfinaalis oma põhialal Eesti rekordi

Teises poolfinaalis kuuendal rajal ujunud Jefimova läbis kaks basseinipikkust ajaga 1.05,78, millega nihutas eelmise aasta maist kehtinud Eesti rekordit kolme sajandikuga.

Jefimovale andis see teises poolfinaalis teise koha, kiireim oli britt Angharad Evans 1.04,97-ga. Esimese poolfinaali kiireim oli iirlanna Mona Mc Sharry ajaga 1.05,64 ehk Jefimova oli kahe poolfinaali kokkuvõttes kolmas. Neile järgnesid Benedetta Pilato (1.05,85), Anna Elendt (1.05,92), Jevgenija Tšikunova (1.06,16), Tes Schouten (1.06,36) ja Lisa Angiolini (1.06,47).

Kaks aastat tagasi tõi Jefimovale Budapestis sel distantsil kulla aeg 1.06,41. Lähimat konkurenti edestas ta toona enam kui poole sekundiga.

Naiste 100 meetri rinnuliujumise finaal toimub Pariisis kolmapäeva õhtul.

"Ma arvan, et fännid muretsesid natuke rohkem, aga usaldan treenerit täielikult. Isiklik rekord ja Eesti rekord tulid ära, ent tähtsam on ikkagi homme," ütles Jefimova pärast ujumist otseülekandes.