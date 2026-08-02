Naiste Tour de France jõuab esimest korda Mont Ventoux'le

Laupäeval Šveitsis Lausanne's alanud Tour de France Femmes pakub tänavu ajaloolise hetke, sest esimest korda jõuab naiste velotuur legendaarse Mont Ventoux tippu. Üheksa etapi jooksul läbivad ratturid 1175 kilomeetrit, mis teeb sellest pärast velotuuri taastulekut 2022. aastal seni pikima väljaande.

Velotuuri seitsmenda etapi lõpus ootab sõitjaid ees Mont Ventoux. See on üks rattaspordi kuulsamaid tõuse, kus on aastate jooksul võidutsenud sellised legendid nagu Eddy Merckx, Marco Pantani ja Chris Froome.

Samas on mägi tuntud ka traagilise ajaloo poolest, sest 1967. aastal suri seal Briti rattur Tom Simpson.

Tänavuse velotuuri üheks suurimaks soosikuks peetakse tiitlikaitsjat Pauline Ferrand-Prévoti (Visma-Lease a Bike), kes valmistus Ventoux' etapiks põhjalikult.

"Olen Mont Ventoux'l varem palju sõitnud. Kuna teadsin, et see kuulub tänavu Touri kavva, käisin seal enne võistlust veel mitu korda harjutamas," ütles prantslanna.

Ferrand-Prevot' suurimateks konkurentideks peetakse Demi Volleringit (FDJ-Suez), kes võitis velotuuri 2023. aastal, ning Katarzyna Niewiadomat (Canyon-SRAM), kes triumfeeris 2024. aastal.

Lisaks üldvõidule tõotab põnev tulla ka võitlus teiste särkide nimel. Mägironija täpilise särgi peamised soosikud on Justine Ghekiere ja Niewiadoma, rohelise sprinterisärgi favoriit on Lorena Wiebes ning valge noorratturi särgi nimel loodab kõrgesse mängu sekkuda Marion Bunel.