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Eesti segateatenelik püstitas Balti meistrivõistlustel uue rekordi

Kergejõustik
Eesti segateatenelik
Eesti segateatenelik Autor/allikas: eestikergejõustik/Instagram
Kergejõustik

Riias peetud Balti võistkondlikel kergejõustiku meistrivõistlustel kogus Eesti 230,5 punkti ja sai kolme riigi arvestuses kolmanda koha. Esikoha teenis Läti 277,5 ning teise koha Leedu 262 punktiga.

Eesti koondise säravaimate tulemuste hulka kuulus 4x100 meetri segateatejooksus püstitatud uus Eesti rekord. Andreas Varter, Liisa-Maria Lusti, Rain Kirsipuu ja Terje Meister läbisid distantsi ajaga 43,21, mis tõi Eestile teise koha. Senine Eesti rekord 43,57 oli joostud vaid nädal varem Eesti meistrivõistlustel.

Teivashüppes võidutsesid mõlemal alal Eesti sportlased. Naiste arvestuses teenis esikoha Marleen Mülla, kes ületas 4.50. Hõbeda võitis lätlanna Paula Kļaviņa (4.05) ja pronksi leedulanna Elzė Kudulytė (3.95). Eesti teine esindaja Tiina Tikk jagas tulemusega 3.30 neljandat kohta.

Meeste teivashüppes krooniti Balti meistriks Robert Kompus, kes alistas kõrguse 5.40. Teise koha sai lätlane Emils Lidaka ning kolmandaks tuli Martin Plakk.

Naiste kõrgushüppes sai ülekaaluka võidu Karmen Bruus, hüpates üle 1.87 ning edestades lähimat konkurenti 16 sentimeetriga. 

3000 meetri jooksus krooniti Balti meistriks Laura Maasik, teenides kindla võidu ajaga 9:28.88.

Meeste 110 meetri tõkkejooksus triumfeeris ajaga 14.21 Raiko Kahr.

Naiste 400 meetri tõkkejooksus krooniti Balti meistriks Mia Lisett Meringo ajaga 59.29.

Kaugushüppes oli parim Hans-Christian Hausenberg, kes teenis alavõidu tulemusega 7.77.

Naiste kuulitõukes võitis Balti meistritiitli Kai-Melli Kapten, kelle pikim kuulikaar kandus 14.86 meetrini.

Vasaraheites teenis alavõidu Madleen Veberson tulemusega 53.08. 

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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