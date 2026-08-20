X!

Moser ja Hambidge võistlesid EM-i järel Soomes

Kergejõustik
Allika Inkeri Moser
Allika Inkeri Moser Autor/allikas: Tõnis Tõnström/EKJL
Kergejõustik

Hiljuti Birminghamis kergejõustiku EM-il osalenud Viola Hambidge ja Allika Inkeri Moser osalesid kolmapäeval Soomes Espoos toimunud Motonet GP sarja etapil.

Naiste teivashüppes sai Moser tulemusega 4.30 kolmanda koha. Eestlanna, kelle isiklik rekord 4.52, ületas Espoos kõrgused 4.05, 4.20 ja 4.30 esimesel katsel. Võistluse võitis ameeriklanna Brynn King 4.65-ga, kirjutas Delfi Sport.

Naiste 400 meetri tõkkejooksus sai Eesti rekordi omanik Viola Hambidge (isiklik 56,00) ajaga 56,55 teise koha. Viie jooksja seas oli kiireim norralanna Andrea Rooth (56,49).

Meeste 800 meetri jooksus püstitas Rasmus Kisel uue isikliku rekordi 1.48,08-ga, mis andis kuuenda koha. Tema senine tippmark oli 1.48,50. Kiireim oli etiooplane Morsima Kassahun (1.46,73).

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

Kergejõustiku uudised

19:23

Moser ja Hambidge võistlesid EM-i järel Soomes

17:04

Suri legendaarne kergejõustikutreener Leonhard Soom

17.08

Duplantis võitis kulla rumala kõhuhäda kiuste

17.08

Inglannad tegid EM-il ajalugu, edukaim medaliriik oli Itaalia

17.08

Eesti teivashüppaja jäi Duplantisele silma: ta võitis ju U-20 MM-il hõbeda!

16.08

Karalis andis teivashüppe finaalis lahingu, aga Duplantis jäi troonile

16.08

Aivo Normak: võib-olla suurim positiivne üllatus oli Karmen Bruus

16.08

Uue teatejooksu esimese EM-kulla võitis Suurbritannia

16.08

Maratonikullad rändasid Soome ja Saksamaale, Nurme Eesti parimana 31.

16.08

Kergejõustiku EM-i läbiviimist segas turvaintsident

16.08

Väsimatu Nurme: olen motiveeritud ja võitleja hingega, aga elu vajab elamist

16.08

Liis-Grete Hussar: täna oli täpselt see tunne, millega lootsin joosta

16.08

Latsepov ja Bell võitsid ka Ülemiste Ööjooksu poolmaratoni

16.08

Bruusi võistlus lõppes kõrgusel 1.88, Magutšihh võitis kolmanda EM-tiitli

15.08

Pärnits Ülemiste Ööjooksul: Eesti ettevõtted võiksid rohkem tagasi anda

15.08

Seitsmevõistluse võitis iirlanna O'Connor

15.08

Ingebrigtsenite isa lõpetab treenerikarjääri

15.08

Lusti ei saanud EM-il tulemust kirja

15.08

Perez ja Fiorini tulid maailmarekorditega Euroopa meistriteks

15.08

Ingebrigtsenite isa hoolealune kritiseerib EM-i: tunnen, et mind kiusatakse

sport.err.ee uudised

21:12

Eesti jalgpallikoondislane kolib Norrast Taani esiliigasse

20:37

PSG pidi kuiva muru tõttu hooaja avamängu ümber kolima

19:23

Moser ja Hambidge võistlesid EM-i järel Soomes

18:58

Favoriidi alistanud Eesti sulgpallijuuniorid pääsesid EM-il veerandfinaali

18:19

Cleveland sai Nuggetsilt viie tiimi vahetustehingus talendika ääremehe

17:42

Naiste rannaragbi koondis läheb Moldovasse esimest võitu võtma

17:04

Suri legendaarne kergejõustikutreener Leonhard Soom

16:27

Eesti U-15 jalgpallineiud lõid Balti turniiri avamängus viis väravat

15:50

Soome laskesuusataja võitleb kohtus karjääri ohustava otsuse vastu

15:30

Soome HotelPlanner Touril on võistlustules neli eestlast

14:58

Kane Inglismaale naasmisele ei mõtle: tunnen, et olen parimas võimalikus kohas

14:30

Böttker jäi U-20 MM-il võiduta

13:55

20-aastane tšehhitar alistas Cincinnatis maailma esireketi

13:19

Kardisportlane Aron Kivilo saavutas Soomes teise koha

12:40

Burjanadze Transist lahkumise järel: stabiilsust on sel hooajal nappinud

11:59

Ogier' kaardilugeja avarii järel tehtud plaanist: tahtsime uuesti proovida

11:26

Verstappen pani spekulatsioonidele punkti ja pikendas Red Bulliga lepingut

10:54

Vittozzi karjääri jätkamisest: nüüd saan lihtsalt nautida seda, mida teen

10:25

Keila KK täiendas koosseisu 19-aastase mängujuhiga

09:53

Masters Baloguni skandaalist: see ei tohiks Inglismaa jalgpallile varju heita

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo