Moser ja Hambidge võistlesid EM-i järel Soomes

Hiljuti Birminghamis kergejõustiku EM-il osalenud Viola Hambidge ja Allika Inkeri Moser osalesid kolmapäeval Soomes Espoos toimunud Motonet GP sarja etapil.

Naiste teivashüppes sai Moser tulemusega 4.30 kolmanda koha. Eestlanna, kelle isiklik rekord 4.52, ületas Espoos kõrgused 4.05, 4.20 ja 4.30 esimesel katsel. Võistluse võitis ameeriklanna Brynn King 4.65-ga, kirjutas Delfi Sport.

Naiste 400 meetri tõkkejooksus sai Eesti rekordi omanik Viola Hambidge (isiklik 56,00) ajaga 56,55 teise koha. Viie jooksja seas oli kiireim norralanna Andrea Rooth (56,49).

Meeste 800 meetri jooksus püstitas Rasmus Kisel uue isikliku rekordi 1.48,08-ga, mis andis kuuenda koha. Tema senine tippmark oli 1.48,50. Kiireim oli etiooplane Morsima Kassahun (1.46,73).