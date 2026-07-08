U-16 Eesti koondis sai Balti meistrivõistlustel teise koha

Võistkondlikus arvestuses kogus võitnud Läti 282 punkti. Eesti sai 244,5 punktiga teise ning Leedu 198,5 punktiga kolmanda koha.

Balti meistritiitli teenisid Eesti koondisest veel Patrick Tomasson 200 meetri jooksus (22,84), Paul Ojavere 800 meetri jooksus (2.05,14), Lisethe Leppoja kolmikhüppes (11.47), Karl Marten Kattel kõrgushüppes (1.85), Zlata Kogteva teivashüppes (3.26) ning Miia-Marie Mesilane vasaraheites (46.49).

Kahekordseks Balti meistriks tuli Sören Taavid Sikk, kes võitis kaugushüppe tulemusega 6.45 ning kolmikhüppe tulemusega 12.74.

Tarm võitis Balti meistritiitli ajaga 4.56,85, parandades vaid nädal varem Rakveres enda joostud senist Eesti rekordit (5.00,45) enam kui kolme sekundiga.

Valmieras toimunud U-16 vanuseklassi Balti meistrivõistlustel saavutas Eesti koondis võistkondlikus arvestuses teise koha. Võistluste säravaima tulemuse sai Marit Tarm, kes püstitas 1500 meetri takistusjooksus uue Eesti U-16 vanuseklassi rekordi.

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