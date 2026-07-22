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Apri nihutas taas Eesti U-20 rekordit teivashüppes

Kergejõustik
Henri Apri.
Henri Apri. Autor/allikas: Tõnis Tõnström/EKJL
Kergejõustik

Teisipäeval Võru staadionil toimunud kergejõustiku U-20 vanuseklassi Balti võistkondlikel meistrivõistlustel püstitati kaks Eesti noorterekordit. Eesti koondis sai võistkondlikus arvestuses teise koha.

Alles kolm päeva tagasi Jõgeval teivashüppe U-20 Eesti rekordit parandanud Henri Apri püstitas uue rekordi tulemusega 5.62 ning parandas oma tulemust viie sentimeetri võrra. Selle tulemusega võttis ta ülekaaluka võidu ning tõusis Eesti kõigi aegade edetabelis kolmandale kohale möödudes oma treenerist Erki Noolest (5.60) ja Eerik Haamerist (5.61). Kõrgemale on hüpanud vaid Eesti rekordiomanik Valeri Bukrejev (5.86) ja Robert Kompus (5.65), vahendab ekjl.ee.

Neidude 4×100 m teatejooksu võitis Eesti teatenelik ajaga 45,71, mis tähistab uut U-20 Eesti rekordit. Võistkond jooksis koosseisus Miia Ott, Mia Mireia Uusorg, Pia Lauren Matsalu ja Krettel Klaar. Eelmine rekord 45,95 oli püstitatud 2021. aastal ning tol korral kuulusid võistkonda Anna Maria Millend, Grette-Ly Mäesalu, Mia Lisett Meringo ja Ann Marii Kivikas.

Neidude 4×100 m teatejooksu võitnud Eesti nelik. Autor/allikas: Tõnis Tõnström/EKJL

Eesti kergejõustiklastest krooniti Balti meistriteks veel Annika Põlluaas (odavise 47.74 ja kaugushüpe 6.00), Sten-Erik Iir (kettaheide; 62.00), Ronan Salmu (3000 m jooks; 8.43,71), Madleen Veberson (vasaraheide; 51.67), Allika Inkeri Moser (teivashüpe; 4.35), Katarina Verst (kettaheide; 47.25), Pia Lauren Matsalu (100 m tõkkejooks; 13,98), Maarja-Liis Nurja (kõrgushüpe; 1.70), Miia Ott (100 m jooks; 11,77), Nora Christine Hansalu (400 m jooks; 55,53) ja Hanka Mühlberg (1500 m jooks; 4.42,59).

Võistkondlikus arvestuses pidi Eesti tunnistama Läti koondise paremust. Läti teenis võidukarika 285 punktiga, Eesti sai teise koha 272 punktiga ning Leedu oli kolmas 218 punktiga. Kõiki tulemusi näeb SIIT.

Toimetaja: Henrik Laever

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