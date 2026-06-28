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Eesti U-18 korvpallikoondis krooniti Põhjamaade meistriks

Korvpall
Eesti U-18 noormeeste korvpallikoondis
Eesti U-18 noormeeste korvpallikoondis Autor/allikas: Eesti Korvpalli Liit
Korvpall

Rootsis toimunud U-18 noormeeste vanuseklassi Põhjamaade meistrivõistlustel krooniti võitjateks Eesti noormehed, kes võitsid viiest mängust viis.

Turniiri avapäeval alistas Eesti 94:77 Islandi eakaaslased. Eestlaste resultatiivseimad olid Hendrik Jaak Pertel ja Jesper Roman mõlemad 14, Sten Markus Adamson 13 ning Joosep Sepper 12 punktiga, kirjutab Basket.ee.

"Tuleb kiita ja tunnustada mängijaid ning kogu staff'i. Ei olnud lihtne mängupäev, mis algas meil varahommikul Tallinnas. Esimese mängu kohta oli liiga palju rabedust ja lihtvigu, aga see oli mingil määral aimatav kuna tegemist oli turniiri esimese kohtumisega," võttis avamängu kokku peatreener Martin Rausberg.

Teises mängus kohtuti Norra koondisega ning sellest mängust väljuti 79:56 võiduga. Eestlaste resultatiivseimad olid taas Pertel ja Adamson vastavalt 19 ning 17 punktiga "Mäng algas natukene lohakalt ning jäime teatud olukordades liiga kergesti alla. Rünnakul ei teinud kõige paremaid otsuseid ja patustasime lihtsate pallikaotustega. Poolajapausil tegime omad parandused ning teisel poolajal surusime oma tahtmise peale ja kontrollisime kogu mängu, eriti just kaitses," rääkis peatreener Rausberg.

Kolmandal mängupäeval kohtusid Eesti noormehed Rootsiga ning tasuks 109:84 võit. Eesti poolelt olid suurimad skooritegijad Adamson 26, Roman Avdejev 18, Pertel 17 ning Robert Kangur 15 punktiga. "Mängu alguses ei kohanenud me kõige paremini vastasega ning ei suutnud oma mängu peale suruda. Tegime omad korrektuurid ja oma agressiivsusega suutsime mängu kontrollida, seda näitab ka 41 teenitud vabaviset," rääkis Rausberg.

 Turniiri neljandas mängus alistati Taani 92:84. Eesti poolelt viskas 27 punkti Pertel. Rasmus Vuks lisas 21, Adamson 15 ning Avdejev 13. Põhjamaade meistrivõistluste viiendas ja viimases mängus alistas Eesti 81:77 Soome ning krooniti turniiri võitjaks. Eesti resultatiivseimad olid Pertel 16, Rando Sarapson 13 ja Roman Avdejev 11 punktiga.

Peatreener Rausbergi kommentaar pärast mängu: "Au ja kiitus kogu võistkonnale - Põhjamaade meistrivõistlustel viiest mängust viis võitu. Meile treeneritele ja ka mängijatele kindlasti hea tagasiside, et mida veel treeningprotsessis kohandada ja kuidas meeskonnana veel paremini edasi liikuda. Töötame edasi!"

Toimetaja: Anders Nõmm

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