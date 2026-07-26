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U-18 korvpallikoondis tegi EM-i avamängus Hispaania vastu korraliku partii

Korvpall
Eesti U-18 korvpallikoondis mängus Hispaania vastu
Eesti U-18 korvpallikoondis mängus Hispaania vastu Autor/allikas: FIBA
Korvpall

Eesti U-18 noormeeste korvpallikoondis alustas Põhja-Itaalias toimuvat EM-finaalturniiri südika mänguga tugeva Hispaania vastu, kuid pidi lõpuks tunnistama tiitlikaitsja 87:61 paremust.

Eesti noored alustasid kohtumist hästi, kui Roman Avdejev ja Stenver Põder viisid meeskonna kaks ja pool minutit kestnud mängu järel 7:0 juhtima. Järgmised kolm minutit ei suudetud siis ise punktilisa leida, aga avaveerand püsis võrdsena ning teise perioodi alguses tegi Eesti seisult 19:22 kahe minutiga 9:0 vahespurdi.

Tugevat Hispaaniat hoiti neli ja pool minutit nullil, aga vastus oli karm: Robert Kanguri vabavisked viisid Eesti 30:27 ette, ent Hispaania vastas sellele teise veerandaja lõpus ja kolmanda alguses kümne järjestikuse punktiga. Rasmus Vuksi kaugvise kolmanda perioodi keskel tõi eestlased veel kahe punkti kaugusele, ent siis läks hoogu kolme minutiga 12 punkti visanud Gerard Hernandez ning viimast veerandaega alustas Eesti 48:61 kaotusseisus.

Veel kuus minutit enne kohtumise lõppu kahandasid Rasmus Vuksi vabavisked Eesti kaotusseisu 57:65 peale, siis läks tiitlikaitsja oma teed ning lõpetas mängu 22:4 vahespurdiga. Eesti tabas väljakult viskeid 29-protsendiliselt (22/76), 29 kaugviskest läbisid rõnga neli. Lauavõitlus kuulus Eestile aga 55:39, sealjuures võeti lausa 27 ründelauda.

Kaheksast vabaviskest seitse realiseerinud Vuks oli Eesti resultatiivseim 14 punktiga, kapten Avdejev lisas 13 punkti ja 13 lauapalli (kaheksa ründelauda). Hendrik Pertel panustas 11 punktiga. Eesti jaoks jätkub turniir pühapäeval Roveretos mänguga lõunanaabri Läti vastu.

Toimetaja: Anders Nõmm

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