Jõelähtmel algab Eesti golfiajaloo jaoks märgiline turniir

Jõelähtmel algab neljapäeval esmakordselt Eestis golfi profiturniiri etapp. Kohal on ka Eesti parimad golfarid, kes teevad oma esimesi samme tase kõrgemal.

Esmakordselt saab Eestis näha profitasemel golfi, kui Jõelähtmes algab neljapäeval HotelPlanner Touri etapp Infortar Estonian Challenge. Eestist saab 52. riik, kes sellisel tasemel võistlust on korraldanud. Kokku läheb rajale 156 golfarit, kelle hulgas ka kaheksa profitasemel eestlast. Pooleteise nädala eest löögimängu Eesti meistriks kroonitud Mattias Varjun näeb, et ettevalmistus on sujunud kenasti.

"Mängime rada läbi, vaatame millised tingimused väljakul valitsevad. Näiteks paari nädala tagusega on griinid kindlasti pisut kõvemad, kiiremad. Väljakul on vähem vett, see kõik ikkagi mõjutab seda, kuidas väljak mängib," selgitas Varjun turniiri eelõhtul ERR-ile. "Muus osas teeme samamoodi oma rutiinid ja protsessid läbi harjutusaladel ja väljakul nagu me oleme seda teinud varem. Selles osas väga palju erinevusi ei ole."

Koduse profiturniiri korraldamine andis Eesti parimatele golfaritele võimaluse osaleda profituuri etappidel ka välismaal, siiski näevad kahe ja poole nädala eest meeskondlikul EM-il hõbemedali võitnud mängijad, et ilma koduse etapita oleks golfimaailmas sammu edasi teha kõvasti raskem.

"See on väga suur asi kogu Eesti golfile, noortele, klubimängijatele, kõigile," kinnitas Carl Hellat. "See on väga suur asi, et Eestisse on jõudnud selline sündmus. Võtame sellest maksimumi. Väike koduväljaku eelis on ka, paneme selle mängu!"

"Golfiliit ja sponsorid on meile andnud võimaluse mängida Eestis ja lisaks ka välismaal seitse võistlust juurde. Tegelikult ma kõrvalt näen, et kui noortel proffidel sellist võimalust ei ole, siis on väga keeruline: meie oleme ikka väga hea võimaluse saanud, hüppeplatvormi profikarjääriga alustada," rääkis Markus Varjun. "Sellist võimalust on raske paremaks saada, kõik on enda kätes kinni. Võimalus on antud ja me üritame selle võimalikult hästi ära kasutada."

Eesti etapil osaleb tuuri edetabeli kahekümnest paremast lausa 14 golfarit. Võistlejaid saabub igast maailmajaost – Brasiiliast ja Peruust, Austraaliast ja Uus-Meremaalt, USA-st ja Jaapanist, Malaisiast ja Lõuna-Aafrika Vabariigist, rääkimata Euroopa golfiriikidest.