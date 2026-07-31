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Markus Varjun tegi Eesti golfi ajalugu

Golf
Foto: Kuvatõmmis/ETV
Golf

Eestlaste edu Jõelähtmel toimuval Infortar Estonian Challenge golfivõistlusel jätkub. Esmakordselt pääses profitasemel edasi nädalavahetusele Markus Varjun. Äikese tõttu on osad mängijad aga veel rajal.

Profitasemel golfivõistluse teisel võistluspäeval eraldati terad sõkaldest ning selguvad parimad, kes pääsevad edasi nädalavahetust mängima. Enne reedet polnud ükski eestlane varem profitasemel cut'i läbinud ehk 60 parema hulka jõudnud. Parima eestlasena mängis kahe päeva kokkuvõttes skooriks kaheksa lööki alla raja par'i ning pääses kindlalt edasi Markus Varjun.

"Kindlasti teadsin, et olen suuteline mängima seda. Kõige parem meel on selle üle, et omad asjad said ära tehtud. Üks löök korraga ja keskendu sellele, millele saad keskenduda. See on põhiline, et mis eesmärgid mul olid. Mul on väga hea meel, et kaks päeva saab veel mängida. On mängitud profivõistlusi juba päris mitu, aga nädalavahetusele pole jõudnud. Selle üle on väga hea meel," rääkis Varjun.

Nädalavahetuse eel näeb 24-aastane Varjun, et kui panused on kõrgemad, siis koduväljak annab väikese eelise, et esimest korda profitasemel edasi pääsenuna ka kahel järgmisel päeval hea tulemus teha. "Tegelt on täpselt samade mõtetega, mis on esimese kahe päevaga, et eriti kui kodus ka veel mängitakse, siis on täielikult nautida. Kord aastas saad mängida kodupubliku ees väga kõrgel profitasemel. Siin tuleb lihtsalt anda endast parima ja nautida," lisas Varjun.

Äikeseohu tõttu peatati võistlus õhtul mitmeks tunniks ehk mõned mängijad on veel siiani rajal. Esimeste hulgas hommikul rajale läinud Ralf Johan Kivi kahe päeva koondtulemuseks jäi kolm lööki alla raja par'i. Seega on tema edasi pääsemine veel lahtine.

"Korralik Ameerika mäed oli täna, et peale nelja rada olin kaks üle, siis tundus küll, et tuleb raske, aga siis sai mängu käima, tegin eagle'i ja kaks birdie't otsa, siis tundus jälle, et on potentsiaali. Tingimused täna ei ole lihtsad, tuul teeb olud raskemaks. Birdie viimasel aitas," ütles Kivi.

Ka Kevin Christopher Jegers on veel rajal ning edasipääsu lootus on samuti olemas.

Toimetaja: Henrik Laever

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