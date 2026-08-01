Varjun püsis kodusel profiturniiril 20 hulgas, Jegersilt samuti tugev päev

Pärast reedest võistluspäeva 11. kohta jaganud Varjun alustas päeva birdie ja bogey'ga, kuid sai seejärel kirja kuus par'i ning kaks birdie't. Päeva teises pooles hiilis sisse veel kaks bogey't, ühe raja lõpetas Varjun birdie'iga ning ülejäänudel sai ta kirja par'i, lõpetades päeva par'ist ühe vähema löögiga (-1).

"See oli üks nauditavamaid ringe üldse. Esimese kahe päeva pinge oli maas, aga rihma lõdvaks lasta ei saa: kõik on mängumehed ja peab hästi mängima," ütles Varjun. "Läksin nautima ja see seltskond, mis kaasas käis ja need aplausid olid nauditavad ja see, miks me golfi mängime. Väga lahe on sellist asja Eestis kogeda!"

Kolme päevaga on Varjun teinud par'ist üheksa lööki vähem ning jäi laupäevaste radade järel jagama 16. kohta (-9). "[Pühapäeval] lähen samamoodi peale, teen oma asjad ära ja keskendun sellele, millele ma keskenduda saan. Kord aastas saab kodumaal mängida sellist võistlust, see on võimas," lisas Varjun.

Kevin Christopher Jegers tegi viimase seitsme rajaga kolm birdie'it, kolm par'i ja ühe bogey, lõpetades päeva samuti miinus ühega. Kolme päevaga on ta teinud par'ist seitse lööki vähem, laupäevase võistluspäeva lõpuks jäi ta jagama 27. kohta (-7). Ralf Johan Kivi sai kirja kolm bogey't ja kaks birdie'it, lõpetades pluss ühega. Kolme päeva kokkuvõttes on ta teinud par'ist kaks lööki vähem, sellega jagab ta 61. kohta (-2).

Päeva parim tulemus kuulus hispaanlasele Pablo Erenole, kes lõi seitse birdie'it ning kerkis jagama kümnendat kohta (-10). Liidrikohal on inglane Andrew Wilson, kes sai laupäeval kirja miinus nelja ning on kolme päeva peale saanud tulemuseks -15. Teisel kohal on šotlane Rory Franssen (-14), neli mängijat jagavad kolmandat kohta (-12).

Infortar Estonian Challenge'i võitja selgub pühapäeval, ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 11.00.

Enne ülekannet:

Eesti golfi jaoks ajaloolisel nädalavahetusel on juba sündinud oluline tähis – Markus Varjun ja Kevin Christopher Jegers kindlustasid esimestena Eesti golfimängijatena koha HotelPlanner Touri etapil nädalavahetuse ringides.

Infortar Estonian Challenge on esimene Eestis peetav HotelPlanner Touri etapp. Euroopa profigolfi teise taseme sarja jõudmine Eestisse tähistab olulist sammu kohaliku golfi arengus: kokku 156 mängijat üle maailma võistlevad Jõelähtmel nii auhinnafondi kui ka võimaluse nimel liikuda edasi maailma tippu kuuluvale DP World Tourile.

HotelPlanner Touri hooaja 20 paremat teenivad pääsme Euroopa tipptasemel sarja, kus on oma karjääri alustanud mitmed maailma tuntud golfimängijad, sealhulgas major-turniiride võitjad ja Ryder Cupi mängijad.

Turniiri korraldamine Eestis sai võimalikuks tänu Eesti Golfi Liidu ja European Tour Groupi kolmeks aastaks sõlmitud koostöölepingule. Jõelähtme Sea Course'il peetav võistlus on esimene kolmest Eestis toimuvast HotelPlanner Touri etapist.