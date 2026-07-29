Jegers koduse tippturniiri eel: ei oleks osanud arvata, et see siia tuuakse

Jõelähtmel on Eesti EM-hõbedane ja vastselt profileeri siirdunud kuuik täies koosseisus kohal, teiste seas on võistlustules Kevin Christopher Jegers. "Tunne on praegu väga hea, vorm on võrreldes eelmise nädalaga paremaks läinud ja harjutusringide põhjal võib öelda, et tuleb väga hea nädal. Loodan parimat," kinnitas Jegers ERR-iga rääkides.

25-aastase Jegersi sõnul on koduriiki toodud tugev võistlus väga heaks võimaluseks, aga turniiri eel ei tohi üle mõelda. "Ei ole vaja skoorile mõelda ja kui midagi juhtub, siis juhtub. Kui võistlus algab, siis näeb, mis juhtub. Paar aastat tagasi ei oleks osanud elu sees arvata, et selline asi siia tuuakse. See, et meil on võimalus peaaegu oma koduväljakul sellist turniiri mängida, on super," tõdes ta.

Jegers tõdes, et turniiri eel on võib-olla sees ka väike pinge. "Ise ootan ka siit võib-olla paremat tulemust kui mõnel muul väljakul mõnes muus riigis. Samas koduväljak, see võtab selle pinge madalamaks," rääkis ta.

Eestlased on viimastel aastatel HPT sarja võistlustel küll osalenud, ent cut'i läbitud ehk tabelipunkte saadud veel pole. Jegersi sõnul ongi tema eesmärk kahe võistluspäeva järel cut läbida ning mängida ka laupäeval ja pühapäeval.